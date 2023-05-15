義對中國出口創榮景的神秘原因為何？非一帶一路

義大利對中國出口出現榮景，但原因不明。（取材自推特@RobinbBrooksIIF）

才一年多一點的時間，義大利 對中國的出口激增兩倍，但連專家也說不出所以然。

今年2月，義大利對向全球第二大經濟體出口的商品和服務超過30億歐元（33億美元），比去年同期成長131%，更遠遠超過2022年1月時的10億歐元。

彭博資訊報導，此一榮景沒有答案。俄烏戰爭衝擊供應鏈，扭曲傳統的貿易流動，使原因變得神秘莫測。

首先考量政治因素。義大利雖然是七大工業國家集團（G7）裡唯一參與中國龐大投資 計畫「一帶一路 」的國家，但自2019年來，這種結盟關係的經濟效益有限。德拉吉擔任總理時，中義關係就已大幅降溫，繼任者梅洛尼上周更透露，打算今年底前退出一帶一路。

更令人費解的是，一切都歸結於製藥業，或更精確的說是「治療或預防疾病用的藥品，以混合或未混合產品組成」。這類產品的出口從一年前的9,850萬歐元增加到2月的18.4億歐元，幾占義大利對陸出口總額的三分之二。

義大利媒體推測，這因為中國對化學品UDCA的需求激增。UDCA主要用在肝臟藥物，謠傳能預防新冠肺炎。中國突然取消「清零」，加上隨後病毒在內地瘋狂傳播，可能推動義大利UDCA的出口繁榮，儘管中國人口絕大多數在12月和1月都染疫了，意味義國出口激增之前他們已經病癒。

UDCA的需求確實不足以解釋出口為何創高峰。義大利公司Industria Chimica Emiliana是全球最大UDCA和膽汁酸產品的綜合生產商，該公司年銷售約3億歐元，僅占義大利對中國藥劑出口大躍進的一小部分。中國的數據也看不到這些產品大量進口的證據。加計運輸時間，上述藥物應已抵中國並計入4月的貿易數據，但外界並沒有觀察到相關變化。

有種解釋是區域貿易的轉變。歐亞集團董事Peter Ceretti說，這也許是「來自中國對藥品的需求，較大型義大利醫藥生產商儘可能出口義大利製產品。也許有人把德國和其他歐盟國家生產的藥品都轉移進義大利，以便再出口到中國。」