鎧俠與威騰加速合併談判 因應NAND市場不景氣

日本鎧俠（Kioxia）和威騰電子（WD）傳出正加速談判合併。（路透）

路透引述兩名直接知情人士的說法報導，日本鎧俠（Kioxia）和威騰電子（WD）正在加速合併的談判並敲定交易結構，此時快閃記憶體市場景氣下滑，讓這兩家在全球市場排名第二與第四大的NAND快閃記憶體業者面臨新的整併壓力。

鎧俠和威騰電子已受市場需求銳減和供應過剩嚴重衝擊，兩家業者若合併快閃記憶體事業，有助於提升競爭力，對抗三星 電子等其他同業。

其中一位消息人士表示，根據目前正磋商的計畫，合併後事業的43%由鎧俠持有，威騰電子則持有37%，剩餘股權由兩家企業的現有股東持有。

消息人士說，目前還沒做出任何決定，也可能會調整細節。規劃中的合併交易也可能引發包括美國與中國大陸在內數國的反托辣斯審查。

鎧俠發言人拒絕對傳聞置評，威騰電子則未立即回覆置評請求。

維權投資 者、避險基金業者Elliott Management擁有威騰電子的可轉換優先股，該公司自從去年首度投資威騰的股票以來，一直在推動威騰電子將快閃記憶體業務從硬碟部門分拆出來。一位消息人士表示，這樣的分拆會在與鎧俠合併之前進行，他說，在交易後，合併後的企業可能會追求掛牌上市。

鎧俠的前身是東芝記憶體，東芝在2018年將記憶體事業以180億美元賣給由貝恩資本（Bain Capita）為首的財團。由於記憶體市場惡化，鎧俠擱置了首次公開發行股票（IPO）的計畫。目前東芝仍持有40.6%的鎧俠股權。Elliott也是東芝的股東之一。

鎧俠和威騰電子是在2021年就展開合併協商，但相關談判因包括估值差異在內的諸多問題而停滯。彭博資訊在1月曾報導雙方重啟合併談判。

這兩家公司在日本共同生產NAND快閃記憶體晶片 ，這種晶片可在無需電力的情況下保留資料，用於智慧手機、個人電腦與資料中心伺服器。

合併後的鎧俠和威騰電子將控制全球三分之一的NAND快閃記憶體市場，與市場龍頭三星電子平分秋色。

分析師表示，與三星和SK海力士相比，鎧俠和威騰電子更容易受NAND快閃記憶體市場的變動影響，因為在整合程度較高的DRAM晶片市場中，兩家韓廠也是主要領導業者。