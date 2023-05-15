我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

航運業設中商貿避險機制

編譯任中原／綜合報導
航運集團在與中國造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，要求增加「提前終止條款」。（路透資料照片）
航運集團在與中國造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，要求增加「提前終止條款」。（路透資料照片）

英國金融時報（FT）報導，隨著地緣政治緊張升高，航運集團在與中國造船、金融及貿易相關業者訂定商務合約時，正陸續要求在合約中增加「提前終止條款」（break clause），以免一旦西方國家對中國實施制裁時，航商較容易脫身。

四大海商法律事務所的資深律師表示，目前航商在與中國造船業者、金融機構及租船的貿易商談判相關合約時，通常會要求這類「預先訂做條款」，以便在西方國家對中國制裁時，航商能得到明確保障。

俄羅斯入侵烏克蘭震撼航商，且面臨更大的制裁風險。英國克萊德律師事務所航運業律師墨菲表示，「人們事先沒料到西方對俄羅斯的制裁規模會如此之大」。這種情況也促使業者擔憂美中緊張升高，及共軍對台灣採取軍事行動，從而促使西方制裁中國的可能性。

墨菲表示，「中國在貿易體系的系統性重要地位，遠非俄羅斯可比，因此西方很難對中國實施相同的制裁。但世事難料，我們必須有所準備」。

若西方國家與中國的外交關係破裂，航運業將遭遇嚴峻風險，因為每天中國與其他國家之間流通的貨物價值都達到數十億美元，且中國每年的造船量也居世界第一。

以往航運業在訂定合約時，通常都會納入一些終止條款，但都未納入「制裁」考量。律師表示，航運業者為了獲得更上的保護，因而要求在合約中把制裁列入「預先訂做條款」之內；如此一來當制裁措施使雙方的交易變成不合法時，航商能夠撕毀合約。

倫敦夏禮文律師事務所航運與制裁專家馬丁表示，「制裁往往是驟然而來，這將迫使簽約者做出抉擇；究竟是要遵守法律而撕毀合約，還是違背法律而繼續執行合約。增列制裁條款，將使簽約者較容易因應這些壓力。如果航商引用這項條款，則既不違背法律，也並未撕毀合約」。

律師表示，即使在俄烏戰爭前，由於美國已對中國科技業者採取管制措施，且共軍在台海擴大演習，已引起美國可能制裁中國的說法。律師指出，造船業與中國崛起有一定的關聯性，因此中國國有造船公司經常被列在制裁「清單之首」。

律師表示，航運業者很難在合約中增列此一條款，因為造船業「通常是準國有企業，政府不喜歡這項條款」。

俄羅斯 共軍 英國

上一則

債限陷僵局 4兆美元美債恐變定時炸彈

下一則

貨幣市場基金 美企避風港

延伸閱讀

開始考量「制裁風險」 FT：航運業與中企合約納入中止條款

開始考量「制裁風險」 FT：航運業與中企合約納入中止條款
新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元

新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元
新州穆迪信評 13個月來第4度上調

新州穆迪信評 13個月來第4度上調
遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」

遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬