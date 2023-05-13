南非蘭德貶至歷史新低 原因竟是遭美指控軍援俄羅斯？

南非蘭德兌美元匯率12日貶至紀錄低點，美國駐當地大使指控該國提供俄羅斯武器和彈藥。 （路透）

南非 蘭德匯率 12日貶至歷史低點，最新利空消息是美國駐南非大使指控該國供應俄羅斯武器和彈藥。此外，持續惡化的電力危機、歐亞貿易夥伴經濟放緩與明年總統大選的不確定性，也是問題。

南非蘭德兌美元匯率12日稍早續貶1.6%至1美元兌19.5148蘭德，創下有紀錄來最低，但隨後貶幅縮小，當日最後收在19.3414蘭德，貶幅0.7%。

巴隆周刊報導，美國駐南非大使布里基提10日指控南非政府，去年12月將武器和彈藥運上一艘停在開普頓附近的俄國船隻。他說：「我們（美國）確信那些武器有被運上那艘船，我願意用我的生命打賭這項主張的準確性。」

南非總統拉瑪佛沙辦公室當天回應，已計劃對此進行調查。拉瑪佛沙在一段路透公開的影片中表示，南非對俄烏戰爭採取的是中立態度，不會提供任何武器來違反這項原則。南非官員12日表示，政府從未批准過武器移轉。

Capital Economics分析師高特曼表示，這項指控可能使南非面臨被美國制裁的風險。南非蘭德是一種對風險敏感的資產，自2月來一直承受貶值壓力，對美元匯價持續低於18蘭德。

高特曼說，南非也一直面臨持續惡化的電力危機，不利以出口導向的經濟，此外，南非較多與歐洲和亞洲貿易往來，這些地區國家去年經濟成長呈現減弱。

南非明年總統大選相關的不確定性也是另個負面因素。高特曼說，持續的政治不確定性會讓新興市場貨幣長期疲軟，「同樣事情可能也會發生在蘭德上」。