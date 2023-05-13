需求低迷 世創估下半年復甦無望

德國矽晶圓供應商世創預期在需求依然低迷，市場下半年也不會復甦。(路透資料照片)

德國 矽晶圓供應商世創（Siltronic）上季營收 年減14%，且預期在需求依然低迷之際，市場下半年也不會復甦。

客戶包括台積電、英特爾及三星電子的世創預期，今年全年矽晶圓需求成長將停滯，PC晶圓特別拖累需求。世創表示，今年初相當低迷，因為晶片 製造商及其客戶都在修正庫存，預期未來幾季將經歷短暫的市況疲弱。

財務長Rainer Irle在財報會議上說：「消費者信心不振，通膨難以搏鬥，中國仍在新冠防控的震撼下，歐洲戰爭風雨欲來，但很快客戶將回歸。」

Stifel分析師Juergen Wagner指出，根據Stifel計算，記憶體晶片製造商占12吋（300mm）晶圓出貨量的50%以上，讓世創容易受到記憶體基本面持續惡化的衝擊。世創的8吋（200mm）和12吋晶圓用於汽車工程和電訊等半導體零組件，以及手機、筆電等消費品的資訊處理整合微處理器和記憶體模組。

世創上季營收比去年同期下滑14%至4億440萬歐元（4億4520萬美元），但減幅比市場預期的15%小，息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為1億2,520萬美元，約略符合預期，預估本季營收將和上季差不多，EBITDA利潤率將介於27%~31%。

德國默克說，對其半導體原料的需求預料將在下半年復甦，但時點比原先預期延後，底部也更低。