瑞典電池商Northvolt 砸88億美元赴德建廠

編譯洪啟原／綜合報導

瑞典電池製造商Northvolt 12日表示，將斥資數十億歐元在德國投資 興建一座電動車 電池廠，消除外界對這家公司計畫赴美設廠的臆測，也是繼台灣輝能之後在歐洲投資設電池廠的第二家，使歐洲在這場與美國爭取綠色工業投資的大戰中再下一城。

路透引述消息人士報導，Northvolt將斥資30億至50億歐元（88.1億美元）在德國北部城市石勒蘇益格的海德鎮建廠，並將從德國聯邦政府獲得約50億歐元的補貼。但Northvolt發言人和德國政府回應說，尚未敲定確切的投資額和補貼金額，強調這筆投資案尚待歐盟執委會核可。

這座電池廠預計2026年開始交貨，電池產能最多可達60百萬度（GWh），意味每年足以供電給大約100萬輛電池電動車，高於福斯（VW）計畫在德國和西班牙設立電池廠的產能總和，但不如寧德時代在匈牙利的巨型電池投資案，該投資案的產能估計有100百萬度。

輝能11日表示，將在法國北部投資52億歐元建廠，這是輝能在歐洲的第一家工廠。對Northvolt新廠房的補貼如獲批准，將是德國援引歐盟「臨時危機與過渡框架」提供的第一筆補貼。

此框架旨在支持綠色工業計畫，而歐洲此時正急於推出具有競爭力方案，以抗衡美國削減通膨法提供的補貼。