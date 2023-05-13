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南韓電力公司 連八季虧損

編譯陳苓／綜合報導
韓國電力公司宣布，第1季營業損失6.2兆韓元，已連八季賠錢。（本報資料照片）
韓國電力公司宣布，第1季營業損失6.2兆韓元，已連八季賠錢。（本報資料照片）

南韓政府不願在明年大選前調漲電價，該國的國營電力公司連續八季虧損，執行長鄭升一自請辭職。

韓國電力公司（KEPCO）12日宣布，第1季營業損失6.2兆韓元（46.8億美元），已連八季賠錢，但虧損金額低於去年同期的7.8兆韓元。

去年俄烏戰爭爆發後，能源價格躍升，消費者和企業飽受通膨之苦，當局不急於轉嫁高漲的電力成本。據韓國電力公司數據，政府去年電價僅調高11%。韓國企業聯合會（KEF）報告指出，此一漲幅遠不及天然氣、原油、煤炭合計成本的大增64.5%。

南韓能源幾乎全仰賴進口，但是該國為出口導向經濟、並以製造業為重，需要有競爭力的電價。

南韓工業部估算，今年每度電應漲51.6韓元，和2022年的每度電平均120.51韓元相比，升幅接近43%，這樣才能協助韓國電力公司停止虧損，並在2026年讓資產負債表恢復穩健。

南韓今年第1季每度電調升13.1韓元，但大眾強烈不滿政府在冬季上調電價，第2季漲價行動遭到延後，官員說，不久後將公布的電費調升案，漲幅可能變小。

另外，韓國電力公司12日表示要刪減開支、出售資產，以便在2026年省下逾25兆韓元（187億美元）。

韓國電力公司面臨成立以來最嚴重的虧損，電價漲幅有限，迫使該公司去年發售了歷來最多的債券，以支撐財務。此舉引發債市動盪，也讓投資人憂慮公司的財務狀況。這家公司去年底債務增至192.8兆韓元，負債權益比達459%。

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