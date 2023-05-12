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法國吸引輝能投資 就靠這三大優勢

編譯黃淑玲／綜合外電
法國總統馬克宏。 （路透）
法國總統馬克宏。 （路透）

固態電池製造商輝能為何選到法國的敦克爾克設廠？路透報導，輝能高階主管透露，法國總統馬克宏的遊說、投資獎勵條件，加上電價具有競爭力，促使法國得以擊敗德國和荷蘭，吸引輝能到法國建立海外第一座電池廠。

路透報導，輝能選擇海外設廠地點時，由一開始的長串名單，縮減到13個，後來聚焦法、德、荷這三國，本周選定法國北部城市敦克爾克，開設在台灣廠之後的第二座超級電池廠，投資金額52億歐元（57億美元）。

輝能敦克爾克廠預定在2026年開始生產，將是法國北部的第四座電池廠，幫助當地成為歐洲電動車的新興產業聚落核心。歐洲目前極度依賴亞洲供應電動車電池，各國領導人都提出許多投資獎勵啟動相關產業。特別是美國去年通過通膨削減法（IRA）後，提高了歐洲的急迫感。

法國總統馬克宏在投資案開始審議之初，就親自與輝能執行長楊思枏會面。輝能執行副總裁諾曼德（Gilles Normand）說，在馬克宏一年多前和楊思枏見面後，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）跟進，並協助促成輝能申請到歐盟層級的財務獎勵，「當時我們發現可能有一些有趣的可能性，這或許和法國的陳腔濫調有點不同」。

輝能此時決定投資法國，對馬克宏來說很幸運。他要提高法國退休年齡兩歲到64歲的計畫，遭遇好幾個月的罷工與抗議，如今這項投資案也能讓懷疑他的選民，看到他親商政策的開花結果。輝能預期，敦克爾克電池廠可創造3,000個直接就業機會，間接就業機會則上看1.2萬個。

諾曼德說，法國北部已有三座電池廠營運，浮現產業聚落，也具備吸引力，因為能供應關鍵多數的的材料供應商和技能純熟人力。

法國優勢還有具價格競爭力的淨零碳排電價，擁有大量核能發電廠，離岸風電與太陽能發電也逐漸增加。

諾曼德說，法國政府的投資獎勵條件很不錯，但不願提供更多細節，因進一步補貼仍待歐盟執委會審查。

馬克宏政府渴望運用握歐盟最近才鬆綁的國家補助規定，提供新的租稅優惠與其他補貼，鼓勵綠色科技投資。他在11日宣布，企業對風電、太陽能、熱幫浦及電池的資本投資，政府提供上看40%的稅負抵減比率。

法國政府也有條件提供每輛5,000美元的現金補貼，給滿足生產滿除低碳標準的電動車，以刺激歐製電動車的消費需求。

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