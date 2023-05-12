G7制裁俄羅斯鑽石出口「遲早的事」 價格可能上漲

七大工業國集團（G7）可能很快對俄羅斯鑽石出口實施制裁。（彭博資訊）

七大工業國集團（G7 ）正在討論對俄羅斯 鑽石出口實施制裁，有可能推升這種奢侈品的價格上漲。

俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯的讚石出口基本上沒事，儘管烏克蘭和部分歐洲國家呼籲制裁，且國際上針對俄國 能源、銀行和權貴已批准數輪制裁措施。

根據Observatory of Economic Complexity，俄羅斯2021年自鑽石出口賺取大約47億美元，可排全球第八大鑽石出口國。鑽石代表的是超越珠寶的巨大市場，也用在鑽孔、牙科、電腦等處。

比利時等國希望，制裁俄羅斯鑽石能採取「全球措施」，不能僅針對歐盟國家，以免他們遭到不合比例的衝擊，因為俄羅斯可將出口轉移到未參與制裁的國家。

Capital Economics商品經濟學家Edward Gardner表示，如果規避制裁很困難，將可以看到俄羅斯供應減少，鑽石價格上漲。

歐洲鑽石業者擔心他們為鑽石付出較多的費用，結果交易只不過是轉向其他市場，例如杜拜，根本無法大幅減少俄國貿易收入。因此，G7國家正在討論如何利用技術追蹤鑽石來源。

獨立研究機構International Peace Information Service的自然資源研究員Hans Merket表示，制裁俄羅斯鑽石是時間早晚的問題，如果這次的方案未列入，那就是下次。

但智庫European Council on Foreign Relations資深研策研究員Tobias Gehrke指出，制裁的實施存在很多問題，即使鑽石出口遭制裁，俄羅斯仍有能力多年資助戰爭。