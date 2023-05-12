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南非蘭德貶至歷史新低 市場憂該國與美貿易關係破裂

編譯林奇賢／綜合外電
隨著南非和美國的外交爭執一觸即發，蘭德兌美元貶至史上最低價位，而南非政府公債殖利率也飆升。 （路透）
隨著南非和美國的外交爭執一觸即發，蘭德兌美元貶至史上最低價位，而南非政府公債殖利率也飆升。 （路透）

隨著南非和美國的外交爭執一觸即發，可能危及價值多達4,000億南非蘭德（210億美元）的商品貿易，蘭德兌美元12日貶至史上最低價位，而南非政府公債殖利率也飆升。

彭博資訊報導，在美國駐南非大使布里吉提（Reuben Brigety）指控南非提供武器給俄羅斯後，南非商品准入美國市場的優惠貿易協定成為各界焦點；美國是南非第二大貿易夥伴。南非貨幣蘭德匯率12日盤中應聲走貶1.3%至19.4438蘭德兌1美元，改寫歷史新低。

基準的2032年到期南非政府公債殖利率繼11日躍升34個基點後，12日又上升15個基點，至11.75%；以美元計價、2032年到期的公債殖利率則爬升6個基點，至7.72%，本周來合計上升30個基點。

蘭德商業銀行經濟學家在給客戶的報告中指出：「這個政治代價很高，貿易協議和市場准入如今都會成為問題，有關這件事的爭論結束前，將帶來額外的風險，而蘭德會反映出這些風險溢價。」

儘管南非總統拉瑪佛沙形容布里吉提的言論「令人失望」，表示目前沒有證據支持他的說法，但該國還是同意對是否提供武器給俄國這件事，展開獨立的調查。

南非 殖利率 匯率

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