豐田汽車淨利下滑 四年首見

豐田汽車財報顯示，去年獲利不理想。(歐新社)

豐田汽車 10日表示，截至今年3月底的去年度淨利比前年下滑，為四年來首見，主因是原物料成本上漲，但今年度獲利預期將會成長，因為晶片短缺問題將獲得緩解，純電動車 銷售也預料將比去年翻增五倍。

豐田表示，儘管由於汽車銷售暢旺和日圓貶值，去年度營收創下37.15兆日圓新高，但淨利卻比前年度下滑14%至2.45兆日圓（180億美元），營業利益則下滑9%至2.73兆日圓。不過，豐田預期，今年度淨利將增長5.2%至2.58兆日圓，營收則增長2.3%至38兆日圓。

隨著影響去年度生產的半導體短缺問題緩解，今年度全球生產目標為1,010萬輛，高於去年9,130萬輛。電池電動車銷售預計將增長至20.2萬輛，是去年3.8萬輛的逾五倍。

這是豐田新社長佐藤恒治4月上任以來發布的首份財報和財測，暗示豐田將更積極地推動朝向電動化，相較先前對純電動車的遲緩態度，但他也表示，仍會致力為消費者提供更多選項。

豐田的電動車策略在全球最大汽車市場中國已經面臨壓力，比亞迪（BYD）等當地汽車品牌已在積極發展電池電動車，削弱了知名外國品牌在當地的市場地位。

但佐藤表示，純電動車在中國的需求，大多代表的是市場新冒出來的需求，且和混合動力車的需求是兩回事，「我們希望在兩個領域都能更上層樓。」

為了改善電動車部門的表現，豐田先前已表示，將在2026年前推出10款電池電動車新車，並目標電動車年銷量達到150萬輛。