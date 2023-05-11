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奢華旅遊正熱 航空業押寶頭等艙

編譯黃淑玲／綜合報導
漢莎航空發現，今年旅遊市場對豪華客艙的需求非常強勁。(路透資料照片)
漢莎航空發現，今年旅遊市場對豪華客艙的需求非常強勁。(路透資料照片)

英國金融時報（FT）報導，高消費客群正爭先搶訂航空公司的頭等艙和商務艙出國旅遊，促使各大航空公司紛紛投資升級客艙設備與服務，押寶奢華旅遊的新時代。

國際航空運輸協會（IATA）的資料顯示，頭等艙與商務艙的復甦步伐比整體客流量還快，2月豪華客艙旅客數已恢復到2019年疫情爆發前的86%水準，高於業界整體的81%。

在新冠疫情後，精品消費與奢華體驗的需求快速反彈，航空公司都希望搭上這波需求熱潮。

德國漢莎航空（Lufthansa）本月表示，今年旅遊市場對自家豪華客艙的需求非常強勁，而且觀光客幾乎完全彌補企業商務旅行回升較緩的影響。

漢莎執行長史波說：「所有團隊今年首次說需要增設頭等艙…從沒想過會聽到這個建議。」

法荷航空（Air France-KLM）執行長史密斯也說，集團正在投資，以追上高端休閒旅客的需求，特別是飛往巴黎的航班，高消費客群已經補足、甚至超過商務旅客的缺口。

有航空公司表示，美元升值也有助提振美國跨大西洋旅客的需求，彌補中國高消費旅客緩慢回歸的空檔。

美國三大航空公司在上月法說會也告訴投資人，旅客熱烈預訂頭等艙和商務艙這些較前面的座位。

美國航空（AA）第1季豪華客艙機位營收較2019年同期勁增20%。聯合航空（UA）財務長拉德曼也說，「目前我們大部分的成長來自豪華機位」。

投資 疫情 營收

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