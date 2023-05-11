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股神押對寶 日五大商社犀利

編譯黃淑玲、簡國帆／綜合報導

「股神」巴菲特加持的日本五大商社，在截至今年3月的上個會計年度裡，總計淨利達4.2兆日圓（311億美元）。等於是巴菲特掌管的波克夏開始大力投資之後的兩年內，獲利增加三倍多。不過五大商社都預測今年獲利將減少，主要因為大宗商品市場趨緩。

日經亞洲報導，波克夏2020年8月揭露，已投資三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事以及丸紅等日本五大商社。從那時開始到目前，五大商社的股價飆漲80%到230%，漲幅遠高於波克夏投資組合中的另兩個明星蘋果和可口可樂。

不只有股價因巴菲特加持而大漲，五大商社的營運業績也十分亮眼。五大商社中最大的三菱商事9日發布財報，上個會計年度獲利1.18兆日圓，刷新紀錄，年增26%。

社長中西勝也說，「大宗商品價格上揚帶動獲利成長，非資源部門的獲利能力也增加」。

同日，伊藤忠公布年度獲利8,005億日圓，雖較前一年度略減，但仍接近最高紀錄。住友商事淨利年增22%，至歷史最高的5,651億日圓。

三井、丸紅的淨利也創新高。亦即五大商社在2022會計年度，除了伊藤忠之外，全都繳出獲利破紀錄的成績單。不過由於能源與大宗商品市場走弱，日本商社預測今年的獲利將下滑。例如三菱預測淨利年減22%，至9,200億日圓；伊藤忠說減少3%至7,800億日圓；住友估計年減15%，至4,800億日圓。

但同受巴菲特青睞的西方石油公司上季獲利卻比去年同期減少48%，也不如分析師預期，因為全球經濟成長憂慮拖累國際油價下跌。

SMBC日興證券資深分析師Akira Morimoto就說，「去年的強勁財報大部分是因外部因素拉抬。

巴菲特 波克夏 投資

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