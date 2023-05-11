東協峰會 聚焦經濟整合

今年東協峰會5月9日至11日在印尼港市拉布安巴佐舉行，主題「重要的東協：成長中心」。（路透）

在東南亞國協（ASEAN）高峰會於印尼 舉行之際，各成員國政府準備推出多項計畫，以共同提高該區的進步門檻。但隨著各國正為經濟成長疲軟而苦苦掙扎，這些計畫的成果猶在未定之天。

今年東協峰會5月9日至11日在印尼港市拉布安巴佐舉行，本次峰會主題「重要的東協：成長中心」，期盼在地緣政治不穩和美中競爭下，東協能持續保持穩定及經濟成長。根據日經亞洲看到峰會聲明草案，從鄉村發展到數位支付等各項倡議，將成各國未來幾年施政主軸。

這項聲明主旨促進該區農村發展和消除貧困，並加快農村轉型。東協也一直關注促進區域數位貨幣流通，該聲明還提到一項促進區域支付聯通計畫，目標透過在該區實現快速、無縫更實惠跨境交易，強化經濟整合。

然而，儘管各國領袖為東協進步制定廣泛議程，但各國經濟表現優劣參半，凸顯該區從新冠復甦遭遇的挑戰。

印尼上周公布1至3月經濟成長率5.03%，高於分析師預期。但新加坡 和越南 的數據並不亮眼，顯示在面對全球不穩定情況下，東協會員國經濟表現參差不齊。

新加坡大華銀行（UOB）預測，今年印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等東協五經濟體成長，將較2022年放緩，「近幾個月來，中國的重新開放促使全球經濟活動迅速改善，但持續的俄烏戰爭、緊縮的金融情勢，以及當前的銀行業動盪，致使這波反彈蒙上了陰影。」

新加坡上季經濟較一年前成長0.1%，遠低於去年第4季的2.1%。越南第1季的年成長率為3.3%，遠低於預期，象徵著這個亞洲成長最快的經濟體出現逆轉。