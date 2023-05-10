我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

鴻海、Vedanta在印度合建晶圓廠 Q4有望動工、採28奈米

編譯葉亭均／綜合外電
一名行人路過印度Vedanta集團總部外。（路透）
一名行人路過印度Vedanta集團總部外。（路透）

彭博資訊報導，印度先前推出的半導體製造獎勵計畫只收到三件申請案，其中包括鴻海公司與礦業集團Vedanta Resources在印度合資建晶圓廠的計畫。報導指出，這些已提出申請的案子進展緩慢。不過，Vedanta的半導體事業主管透露，這座廠將在今年第4季動工、2027年上半年賺進營收，鴻海已為合資公司取得40奈米與28奈米技術。

報導指出，對於礦業集團Vedanta和iPhone組裝業者鴻海而言，在印度生產半導體都是一項艱鉅的任務，因為兩家公司在生產晶片方面都沒有可觀的經驗。此外，Vedanta正背負沉重債務負擔，這代表Vedanta創辦人、億萬富豪阿加瓦爾（Anil Agarwal）要實現設立晶圓廠的夢想必須仰賴政府的資金協助。消息人士說，該公司距離贏得政府原則上或初步首肯只剩幾周，但最終要取得政府補助資金，還要克服一些困難步驟。

包括Vedanta在內的任何晶片設廠計畫若要取得政府補助，還必須揭露許多細節，包括公司是否有與製造技術合作夥伴簽有確定、具約束力的協議，以及由股票與債務安排組成的融資計畫。申請補貼的企業也必須揭露他們將生產的半導體類型與目標客戶。若要符合取得50%的政府補助金，企業必須以28奈米或更先進的製程技術生產晶片。

Vedanta的半導體事業主管里德（David Reed）在聲明中表示，合資設半導體廠的計畫「在正軌上」，該廠將在第4季動土，2027年上半年會賺進營收。

里德說，合作夥伴鴻海已為合資公司取得「生產級、高量的40奈米技術」，也取得「發展級28奈米技術」，但他未揭露技術的來源。

里德表示：「鴻海和Vedanta在有信心與擁有合作夥伴關係下正遵循印度政府的申請流程。我們已提供了所有相關資訊並熱切等待最終核准。」

彭博資訊先前曾報導，Vedanta一直與格芯（GlobalFoundries）與意法半導體（STMicroelectronics）洽談授權晶片製造技術，但阿加瓦爾的集團尚未透露是哪一家科技合作夥伴。知情人士還告訴彭博，印度政府認為Vedanta估計的100億美元資本支出是「被灌水了」，但該公司表示這與其他類似的計畫相符。

Vedanta面臨的難題凸顯出要設立新的半導體廠與大型園區是很困難的，除了耗費數以億計進行營建，還需要非常專業的知識來營運。晶圓廠要仰賴從化學品、機械設備到電子元件等精密複雜的供應商網絡，然而這在印度並無完善發展。

另一方面，申請印度補貼的另一個晶圓廠設廠計畫，是國際半導體財團ISMC要在南部的卡納塔卡邦投資30億美元設晶圓廠，目前進度也是停滯不前，此時該案的技術合作夥伴高塔半導體（Tower Semiconductor）正等待新的母公司英特爾提供指引。英特爾是在2022年2月宣布收購高塔半導體，目前正努力完成該收購案。

印度 鴻海 晶片

上一則

印尼躍全球第二大鈷產國 增添電動車供應鏈疑慮

延伸閱讀

直攻2奈米製程 日本Rapidus會長有信心四年內追上台積

直攻2奈米製程 日本Rapidus會長有信心四年內追上台積
中芯Q1財報恐不妙 分析師要市場別抱過高期望

中芯Q1財報恐不妙 分析師要市場別抱過高期望
費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景
台積電赴德設廠 傳砸百億歐元 最快8月啟動

台積電赴德設廠 傳砸百億歐元 最快8月啟動

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元