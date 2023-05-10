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印尼躍全球第二大鈷產國 增添電動車供應鏈疑慮

編譯黃淑玲／綜合外電
去年剛果民主共和國仍是全球最大鈷礦供應國，供應量占全球73%。（路透）
去年剛果民主共和國仍是全球最大鈷礦供應國，供應量占全球73%。（路透）

產業團體「鈷礦研究所」（Cobalt Institute）的資料顯示，印尼去年生產9,500噸的鈷，超車澳洲與菲律賓，成為全球第二大鈷產國，但主要是由中國企業和印尼企業合資公司所帶動，加劇西方對於中國主宰電動車供應鏈的憂慮。

英國金融時報（FT）報導，去年剛果民主共和國仍是全球最大鈷礦供應國，供應量占全球73%，遙遙領先印尼的5%。不過，剛果民主共和國的人權紀錄欠佳，加上許多的鈷礦營運都把持在中國手上，促使西方汽車廠想開發替代來源，或是改變電池化學成分以降低鈷的用量。

然而，印尼崛起卻無助緩和這些疑慮，因為當地鈷礦開採主要仰賴當地企業集團與中企合資事業。鈷礦研究所在這份年度報告指出，「中國在印尼的獨霸地位，類似於剛果民主共和國」，將不利美國和歐洲想透過電動車供應鏈降低對中國依賴的產業目標。

印尼鈷產量大增，導致鈷價由去年4月的每磅約40美元，陡降到15美元左右。去年全球鈷礦產量躍增21%至19.8萬噸，大於13%的需求成長。

報告預估，今年鈷價仍會低於每磅20美元，至少到2025年前都將供應充足，因為剛果民主共和國和印尼的供給勁增。

鈷與鋰價下跌，減輕了電池製造商的成本壓力，卻也造成新開採計畫與西方營運商的挑戰。澳洲上市公司Jervois在美國愛達荷州的計畫，原本是十年來美國第一個開採的鈷礦，3月底卻因為鈷價低迷與建設成本高昂，暫停最後的建設作業。

印尼 澳洲 供應鏈

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