直攻2奈米製程 日本Rapidus會長有信心四年內追上台積

Rapidus公司已宣布將在北海道建造第一座晶圓廠。（路透）

由日本 八家大企業支持成立、並獲政府注資的半導體公司Rapidus正在興建的首座晶圓廠就直攻2奈米製程，背負著復興日本晶圓製造的重責大任。 Rapidus會長東哲郎近日受訪時表示，有信心讓公司在短時間內就追上兩大晶圓大工業者台積電 與三星電子。

彭博資訊報導，73歲的東哲郎正挑戰四年內在日本打造一家具全球競爭力的半導體製造公司。Rapidus去年8月才成立，正支出數以億計資金，要在2027年前讓一家先進晶圓廠誕生，成為一項能鞏固並強化日本經濟的國內資產。

Rapidus的目標，是在僅落後於台積電與三星電子兩年的時程下，就有能力量產2奈米晶片 ，而這可謂是半導體產業最大膽的押注。

東哲郎說：「領先他人且獨特，是賺取大量獲利的唯一地位；如果你做別人已經在做的，你會讓自己變得廉價。」

但無論是產業領導地位或發展最先進製程的能力，近幾年來都集中在台積電、三星與英特爾這三大公司手中，就連英特爾都還是在苦苦掙扎。

研究業者Omdia分析師南川明說：「Rapidus試圖做的事情極具挑戰性，但並非完全不可能，因為它攜手全球合作夥伴，必要時又有國家相關當局介入。」

東哲郎是東京威力科創的前會長兼前社長，他主張Rapidus擁有所有能夠躍居晶圓產業主力的所有元素。日本政府已為該公司提撥3,300億日圓（24億美元），日本經濟產業大臣也已表示，準備好在可見的未來每年提供同樣規模的預算。

東哲郎說：「我對2奈米與之後的1.4奈米相當有信心，不過1奈米會是一大挑戰。」「我們與材料和製造設備製造商密切合作，這些業者已與包括台積電在內的市場領導者合作先進技術。我們的全球夥伴也承諾將全力支持提供技術和教育。」

Rapidus目前已與IBM、比利時微電子研究中心IMEC結盟，而且也獲得包括豐田、Sony和軟銀等日本大企業的支持。

東哲郎表示，日本擁有晶片產業相當重要的關鍵材料、元件與製造設備的國內供應商。這些業者中有許多渴望與一家日本晶片製造業者合作，因為可以放心地合作，無須顧及喪失技術優勢或讓商業祕密流向海外的疑慮。在國際競爭加劇之際，Rapidus若取得成功，代表國內半導體生態體系能夠維持高度獲利。

東哲郎說：「如果我們能成為市場第一，而且如果我們聚焦為AI這類特殊領域生產晶片，那麼眼前的機會就是巨大的。」

日本確實擁有幾家獨具地位的半導體供應商，包括ABF薄膜供應商味之素與愛德萬測試公司。

Rapidus目前的資金來自政府與企業合作夥伴。東哲郎表示，公司直到可能是2027年開始生產晶片前，都不打算向民間籌措資金。他說：「我們考慮過首次公開發行股票（IPO）等各種籌資辦法，但我們的目標是財務獨立且能夠穩定生產先進晶片。因此重要的是，注資不能夠影響這些。」