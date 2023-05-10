我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

直攻2奈米製程 日本Rapidus會長有信心四年內追上台積

編譯葉亭均／綜合外電
Rapidus公司已宣布將在北海道建造第一座晶圓廠。（路透）
Rapidus公司已宣布將在北海道建造第一座晶圓廠。（路透）

日本八家大企業支持成立、並獲政府注資的半導體公司Rapidus正在興建的首座晶圓廠就直攻2奈米製程，背負著復興日本晶圓製造的重責大任。 Rapidus會長東哲郎近日受訪時表示，有信心讓公司在短時間內就追上兩大晶圓大工業者台積電與三星電子。

彭博資訊報導，73歲的東哲郎正挑戰四年內在日本打造一家具全球競爭力的半導體製造公司。Rapidus去年8月才成立，正支出數以億計資金，要在2027年前讓一家先進晶圓廠誕生，成為一項能鞏固並強化日本經濟的國內資產。

Rapidus的目標，是在僅落後於台積電與三星電子兩年的時程下，就有能力量產2奈米晶片，而這可謂是半導體產業最大膽的押注。

東哲郎說：「領先他人且獨特，是賺取大量獲利的唯一地位；如果你做別人已經在做的，你會讓自己變得廉價。」

但無論是產業領導地位或發展最先進製程的能力，近幾年來都集中在台積電、三星與英特爾這三大公司手中，就連英特爾都還是在苦苦掙扎。

研究業者Omdia分析師南川明說：「Rapidus試圖做的事情極具挑戰性，但並非完全不可能，因為它攜手全球合作夥伴，必要時又有國家相關當局介入。」

東哲郎是東京威力科創的前會長兼前社長，他主張Rapidus擁有所有能夠躍居晶圓產業主力的所有元素。日本政府已為該公司提撥3,300億日圓（24億美元），日本經濟產業大臣也已表示，準備好在可見的未來每年提供同樣規模的預算。

東哲郎說：「我對2奈米與之後的1.4奈米相當有信心，不過1奈米會是一大挑戰。」「我們與材料和製造設備製造商密切合作，這些業者已與包括台積電在內的市場領導者合作先進技術。我們的全球夥伴也承諾將全力支持提供技術和教育。」

Rapidus目前已與IBM、比利時微電子研究中心IMEC結盟，而且也獲得包括豐田、Sony和軟銀等日本大企業的支持。

東哲郎表示，日本擁有晶片產業相當重要的關鍵材料、元件與製造設備的國內供應商。這些業者中有許多渴望與一家日本晶片製造業者合作，因為可以放心地合作，無須顧及喪失技術優勢或讓商業祕密流向海外的疑慮。在國際競爭加劇之際，Rapidus若取得成功，代表國內半導體生態體系能夠維持高度獲利。

東哲郎說：「如果我們能成為市場第一，而且如果我們聚焦為AI這類特殊領域生產晶片，那麼眼前的機會就是巨大的。」

日本確實擁有幾家獨具地位的半導體供應商，包括ABF薄膜供應商味之素與愛德萬測試公司。

Rapidus目前的資金來自政府與企業合作夥伴。東哲郎表示，公司直到可能是2027年開始生產晶片前，都不打算向民間籌措資金。他說：「我們考慮過首次公開發行股票（IPO）等各種籌資辦法，但我們的目標是財務獨立且能夠穩定生產先進晶片。因此重要的是，注資不能夠影響這些。」

日本 晶片 台積電

上一則

不敵本土競爭對手 微軟旗下「領英」求職平台 關閉在中國服務

下一則

印尼躍全球第二大鈷產國 增添電動車供應鏈疑慮

延伸閱讀

中芯Q1財報恐不妙 分析師要市場別抱過高期望

中芯Q1財報恐不妙 分析師要市場別抱過高期望
台積電赴德設廠 傳砸百億歐元 最快8月啟動

台積電赴德設廠 傳砸百億歐元 最快8月啟動
英特爾創史上最大單季虧損 但給出樂觀財測 或走出低谷

英特爾創史上最大單季虧損 但給出樂觀財測 或走出低谷
上路才一年 英特爾將停產挖礦晶片產品Blockscale

上路才一年 英特爾將停產挖礦晶片產品Blockscale

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元