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Switch魅力不再 任天堂看淡銷售

財經新聞組／綜合報導
混合家機與掌機概念的Switch自2017年推出至今已有六年，如今銷售下滑的速度比任天堂自己的預期更快。（路透）
混合家機與掌機概念的Switch自2017年推出至今已有六年，如今銷售下滑的速度比任天堂自己的預期更快。（路透）

任天堂預測，今年度會賣出1500萬台Switch遊戲機，不如分析師預估均量1570萬台，可見這款問世六年的旗艦產品的魅力已不復以往。市場憂心，相關供應鏈機殼廠鴻準、旺宏、原相、偉詮電等營運後市將受牽動。

任天堂9日公布，在最新寶可夢遊戲等銷售強勁帶動下，截至3月底止的上年度淨利4,327億日圓（32億美元），優於自家財測，但年減9.4%，主要因晶片短缺導致Switch產量減少，而2022年底的耶誕假期銷售也較以往疲軟。

展望本會計年度，估淨利銳減21%至3,400億日圓，且Switch銷售預估將從1,790萬台降至1,500萬台，年減17%，是連續第三年衰退，主要是去年底的購物旺季銷售令人失望，疫情解封以及通膨壓力導致的經濟不景氣，使全球銷量欲振乏力。

在Sony競爭壓力之下，任天堂硬體銷售不太可能回升。分析師也不看好任天堂能夠像過去一樣，靠熱門遊戲來促進Switch的銷量。雪上加霜的是，任天堂至少一年內不會推出後續機種。

鴻準為任天堂Switch的機殼供應鏈，不過，鴻準一向不評論單一客戶。鴻準今年4月營收50.2億元，月減38.5%、年減17.1%，主要因產業淡季、客戶庫存調整與經濟不景氣所致；累計今年前四月營收287.67億元，年減2.8%。

原相、偉詮電等IC設計業都是任天堂供應鏈，前者供應感測IC，後者負責充電相關應用。原相先前預估第1季遊戲機應用可能與去年第4季持平。

偉詮電營運主力是USB PD晶片，並持續擴展散熱風扇馬達控制IC版圖。偉詮電期待客戶拉貨力道逐漸復甦，帶動下半年營收表現更好，今年整體業績回復增長。

記憶體廠旺宏則是遊戲主機及遊戲卡匣唯讀記憶體（ROM）獨家供應商，4月營收30.08億元，月增6.5%，為去年11月以來最佳，仍年減22.5％，呼應董事長吳敏求先前法說會釋出展望，認為最壞時間已過。

Switch遊戲機銷量。(資料來源：彭博資訊、任天堂)
Switch遊戲機銷量。(資料來源：彭博資訊、任天堂)

任天堂 營收 供應鏈

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