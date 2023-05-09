我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

Z世代反消費 追捧平價仿品

編譯季晶晶／綜合報導

社群媒體TikTok上標註#dupe（仿品）的影片，已累積超過35億瀏覽次數，顯然找到平價仿品如今在年輕人之間已變成一件挺酷的事。CNN報導指出，這可以稱做「Z世代的反消費主義情緒」。

CNN報導，Lululemon在2015年推出的Align Pants瑜伽褲有一大票死忠粉絲，也是TikTok上出現最多仿品的產品之一，在TikTok上就有一對雙胞胎，分別穿著Align以及27美元的仿品，肩併肩上鏡，她們在簡歷裡附上連結，讓瀏覽者可造訪兩人在亞馬遜開的網店。

如果不想花98美元買知名運動品牌Lululemon的瑜伽褲，有網紅介紹27美元的替代品；覺得奢華緊身衣Skmis太貴，許多人推薦外觀類似的選擇；連標價45美元的Stanley保溫瓶，也有更便宜的相似款在賣。這些不被認為是山寨貨，因為大多數並不試圖偽造原廠商標。

找到平價仿品變成一件挺酷的事。西北大學行銷學教授巴柏說，擁有仿品是「可炫耀之事」。CNN報導指出，這可以稱做「Z世代的反消費主義情緒」，屬於年輕族群的流行趨勢。

深受仿品困擾的Lululemon正面迎擊這股風潮，上周末在洛杉磯辦了一場活動，帶一條仿製的瑜伽褲，就能換到一件高腰型褲長25吋Align的真品，想讓消費者感受到原創商品的獨特之處。

TikTok 社群媒體 亞馬遜

上一則

馬斯克鋰加工自己來 特斯拉德州大型精煉廠動土

下一則

油價續跌 市場：可能已觸底

延伸閱讀

德州火車發現上百名偷渡客 有人躲車廂被熱暈

德州火車發現上百名偷渡客 有人躲車廂被熱暈
飆破華氏104度…越南、寮國和泰國曼谷周末氣溫創新高

飆破華氏104度…越南、寮國和泰國曼谷周末氣溫創新高
強化邊防政庇法案 眾院11日表決 參院恐擋下

強化邊防政庇法案 眾院11日表決 參院恐擋下
知道#dupe嗎？「平價仿品」變流行文化 不是山寨貨

知道#dupe嗎？「平價仿品」變流行文化 不是山寨貨

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台