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蝦皮母公司Sea轉盈 加薪5%

編譯葉亭均／綜合報導
冬海集團市值。(資料來源:彭博資訊)
冬海集團市值。(資料來源:彭博資訊)

蝦皮母公司冬海集團（Sea）表示，在公司轉虧為盈後，將讓多數員工加薪5%。這對於這家總部位於新加坡的電商與遊戲業者而言是一大里程碑，該公司在先前科技產業景氣低迷時期大幅裁員，並削減支出。

根據彭博資訊見到的文件，冬海創辦人李小冬在8日給員工的備忘錄中表示，3月31日前到職的員工今年7月將獲得加薪。

李小冬表示，公司已達到「自給自足」程度，每一季現金餘額都是增加而非萎縮，達成去年設下的目標。

冬海集團在3月公布，去年第4季終於轉虧為盈，在成立約14年後，首度寫下季度淨利成績。冬海在近幾個月裁員數千人，凍結薪資，將每季銷售與行銷支出大砍逾7億美元，要向投資人展現其獲利能力。

李小冬在1300字的備忘錄中，談到這波整頓行動中歷經的苦痛掙扎。冬海曾經是2020年全球表現最佳股票，投資人寄望該公司能在東南亞新興的電子商務與娛樂熱潮中變得強大。不過隨著全球科技股崩跌，投資人質疑其獲利展望，冬海的市值於2021年10月攀頂後一路下滑，蒸發約1600億美元。

李小冬表示：「過去一年或許是公司史上最艱困的時期。」

他形容，包括在管理層裁員這些「痛苦的」決定，是為了度過惡化中商業環境的必要之舉。

根據年報，冬海去年裁員約3500人。該公司領導團隊去年9月表示，會放棄薪水並緊縮公司支出政策，直到公司能夠達到自給自足。

裁員 投資 新加坡

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