鴻海集團布局印度傳新進展 印媒：15日將於泰倫加納省舉行動土典禮

鴻海 集團布局印度 傳出新進展，當地金融財經媒體今天報導，鴻海將在15日於印度南部泰倫加納省（Telangana）舉行動土典禮。外界揣測這可能與鴻騰在當地設廠製造蘋果AirPods耳機有關，鴻海集團董事長劉揚偉屆時是否出席，備受矚目。

印度金融財經網站Moneycontrol今天引述泰倫加納省資訊技術部長藍強（Jayesh Ranjan）透露消息指出，鴻海集團將於15日在當地舉行動土儀式，不過投資 規模、以及其他具體投資項目細節，藍強並未進一步揭露。

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技曾於4月下旬公告，印度子公司投資約新台幣7.22億元，在印度南部泰倫加納省（Telangana）海得拉巴市（Hyderabad）取得土地，用以興建工廠、研發中心及宿舍等。

外電先前報導，鴻騰計劃下半年在泰倫加納省開始建造新廠，最快2024年底生產，主要製造蘋果AirPods耳機。

泰倫加納省省長拉奧（K.Chandrashekar Rao）在3月上旬來台拜會鴻海總部、並與鴻海董事長劉揚偉會面，拉奧當時在推特（Twitter）推文中宣布，鴻海決定在海德拉巴市設立電子產品製造廠，雙方已簽訂協議，鴻海的設廠計畫可望在10年間創造超過10萬個就業機會。

Moneycontrol指出，不僅泰倫加納省，印度卡納塔卡省（Karnataka）也積極爭取鴻海集團在當地投資，路透（Reuters）在3月下旬報導，卡納塔卡省政府已批准鴻海集團子公司在該省的9億6791萬美元投資案。

卡納塔卡（Karnataka）政府在2月上旬曾表示，相關高層在台灣拜會鴻海新北市土城總部，並與劉揚偉洽商投資計畫。

鴻海集團擴大在印度iPhone產線，也積極在印度布局蘋果無線耳機與iPhone關鍵元件，並加速在越南擴充MacBook筆記型電腦和iPad產能。

鴻海集團也積極在印度布局電動車，劉揚偉在日前公布的致股東營業報告書中透露，集團規劃今年在印度設置兩輪電動車電驅系統產線，提供兩輪電動車整車製造服務，並結合集團構建運營本地化（BOL）政策，布局東南亞兩輪電動車市場。