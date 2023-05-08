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若美陷衰退 台、韓股表現遜色 資訊科技業首當其衝

編譯劉忠勇／綜合外電
台、韓股對美國金融狀況和經濟成長較為敏感。（取材自高盛）
台、韓股對美國金融狀況和經濟成長較為敏感。（取材自高盛）

策略師提醒，韓、台股最容易受到聯準會（Fed）政策轉向和美國經濟衰退的影響，資訊科技業首當其衝。

彭博引述策略師的看法指出，隨投資人轉而依賴內需或地區性需求，非必要消費類股和科技服務類股較被看好。另一方面，金融股以及韓、台股最容易受到美國經濟衰退的影響。

基金經理人今年大舉加碼科技、晶片和大陸特定個股後，如今正在尋找下一個主力投資題材。而美元和中國經濟前景，是亞股能否從去年反彈的最大未知數。

摩根投信亞洲區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）說：「美國經濟減速、中國經濟加速和亞洲內需題材的整體經濟趨勢已然形成，如果任何避險行為沒有轉化為美元走強，將有助於亞洲和新興市場資產」。

韓、台股今年迄今表現出色，但目前正面臨最大市場美國經濟成長減緩、銀行動盪和債務上限僵局等問題。儘管科技股可望因利率轉而下降而受益，韓台股仍面臨落後亞洲其他股市的風險。

高盛集團認為，相較於亞太地區（除日本外）的其他地區，台灣和資訊科技業對美國金融情勢和經濟成長尤其敏感。

滙豐控股亞太區股票策略主管 Herald van der Linde 指出，汽車、智慧手機和電視供應鏈相關出口產業顯得較為脆弱。他說：「我們認為，資金正由韓、台股轉進印度。」

依據彭博統計，外資在本季大約買超25億美元的印度股票，同時賣超相同規模的台股。這段期間印度股市上漲逾4%，打敗所有亞洲主要股市。

台股 印度 投資

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