三星新款折疊機 傳提前兩周發表

韓國經濟日報引述產業消息人士報導，三星 將在7月發表第五代折疊手機 ，較前幾代折疊機發表時間提前約兩周，藉此提振第3季業績。

近期智慧手機市況正處於逆風，惟折疊手機因基期低，今年成長性看俏，是手機市場中一枝獨秀的領域。研究機構預估，今年全球折疊手機出貨量將衝上3000萬支，較去年的1600萬支幾近倍增，助攻相關供應鏈 業績。

業界指出，全球折疊手機繼去年出貨量大躍進後，今年有望再次呈現高度成長趨勢，主要推動者依舊是折疊手機市場霸主三星，vivo、小米、榮耀等陸系手機廠折疊手機市占率也持續攀升。

其中，最受矚目的當屬三星新款折疊手機。韓國經濟日報引述消息人士的說法指出，三星電子行動通訊事業部已把發表Galaxy Z Fold 5和Z Flip 5的時間，暫定在7月第四周；相較下，前幾代的機種發表時間都較晚，例如Z4系列折疊機的發表時間是在2022年8月10日，Z3系列則是2021年8月11日。

報導指出，三星正考慮在首爾或釜山舉行第五代折疊機發表會，儘管過去這類活動主要是辦在紐約和舊金山。基於Galaxy Unpacked新機發布會和產品正式上市時間相差約一個月，預計新一代折疊機在8月中旬開賣。

消息人士稱，三星新一代折疊手機發表時間比預期早，目標是搶在蘋果9月推出iPhone 15之前，提振第3季業績。