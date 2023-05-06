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全球糧價漲 近一年首見

編譯陳苓／綜合報導
聯合國糧農組織指出，全球糧食價格4月翻揚，為一年來首見。（歐新社）
聯合國糧農組織指出，全球糧食價格4月翻揚，為一年來首見。（歐新社）

聯合國糧農組織（FAO）5日表示，在糖價領漲下，全球糧食價格4月翻揚，為一年來首見。

追蹤一籃子主食的FAO食品價格指數，4月升至127.2點，較3月增加0.6%，是一年來首度回升。穀物和乳製品價格走跌，但被糖價大漲所抵銷。天候不佳和肥料使用減少，傷害製糖作物生長，並限制亞洲和南美部分地區的農作，而聖嬰現象蠢動恐怕會讓供給更進一步吃緊。

上月的FAO價格指數仍比一年前俄烏戰爭開打的歷史高點低了20%左右，但價格反彈可能會讓食品通膨的憂慮死灰復燃。許多地區的雜貨價格依舊處於歷史高點，致使民眾預算吃緊、加重飢餓危機。

FAO首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）說：「繼續密切追蹤價格變化和漲價原因至為重要。經濟從重大低潮復甦時，需求將增加，會對糧價帶來上行壓力。」

未來糧價走勢關鍵，是北半球作物生長狀況、以及黑海作物走廊能否持續。去年7月達成的作物協議，讓受戰火蹂躪的烏克蘭得以輸出更多小麥、玉米、葵花油，不過俄羅斯本月威脅，倘若未能解決該國的穀物和肥料運輸問題，將退出協定。芝加哥小麥期貨本周周線已因此邁向4月中來首見收紅，巴黎小麥周線也有望出現一個月首見的上漲。

農作豐收使得過去一年的FAO食品價格指數暴跌，但能源、勞動、運輸、處理成本續升，讓超市商品價格居高不下。

FAO的4月糖價指數月增17.6%，支撐價格的主因是印度、泰國、歐洲歉收、以及巴西較晚開始收成。據FactSet，原糖價格目前報每磅26美分，為2011年10月來新高。

同月肉價升1.3%，豬肉和禽肉漲幅最大，部分理由是亞洲豬肉需求提高和家禽生產出狀況。另外，亞洲稻米價格攀高也是隱憂，托雷羅表示：「米價上揚令人憂慮，必須延長黑海協議，避免小麥和玉米價格翻升。」

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