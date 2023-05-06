三星自信5年內製程領先台積

編譯簡國帆／綜合報導

南韓三星 電子半導體事業主管慶桂顯5日表示，三星電子的晶片 製程優勢將在未來五年內超越全球晶圓代工龍頭台積電 ，預期2奈米製程將領先台積電。

韓國經濟日報報導，慶桂顯在韓國科學技術院發表演說時表示：「老實說，我們的晶圓代工技術落後台積電一到兩年，一旦台積電加入我們的2奈米科技競賽，三星將領先。我們能在未來五年內超越台積電」。

三星電子去年率先全球把環繞閘極電晶體（GAA）架構用於3奈米製程節點，聲稱3奈米GAA技術能比上一代製程節點提高效能30%、減少耗能50%、縮減晶片面積45%；今年稍早則表示，目標是明年起根據GAA架構量產2奈米晶片。

台積電和其他晶圓代工廠則採用鰭式場效電晶體（FinFET）技術，台積電據傳2奈米製程也計劃採用GAA技術。

慶桂顯表示，三星4奈米技術落後台積電兩年，3奈米製程落後一年左右，但在台積電進入2奈米製程後情勢將改變，「我們客戶較偏好我們的GAA技術，幾乎所有大客戶都在跟我們合作，三星晶圓代工客戶群正擴增」。

針對美國當局緊縮晶片製造商在中國大陸的營運規範，慶桂顯說，三星電子有信心能挺過相關衝擊。