美企獲利回穩 股市增添動能

儘管美國企業仍面臨人力、原料、能源等成本高漲的問題，但獲利終於開始回穩，可望為近期平盤波動的股市增添動能。

隨著美股財報季進入下半場，根據已發布的業績和財報，標普500企業今年第1季的淨利潤 率預估可達11.5%，優於第4季的11.3%。FactSet資深獲利分析師巴特斯說，已連六季下滑的利潤率終於止跌回升，顯示獲利總算回穩。企業的淨利潤率在2021年第2季攀抵13%的高峰，便開始一路滑落。

企業的成本壓力在長期是否消散、獲利是否也開始增加，目前仍難以判定。各大產業仍苦於人力、原料及能源成本高漲，及聯準會（Fed）激進升息導致借貸成本升高。

然而，企業利潤率獲得改善，可望稍微安撫試圖釐清景氣動向的投資 人。標普500指數 今年來上漲5.8%，但過去一個月幾乎持平。

企業的獲利素來是股市上漲的一大動能，最近企業的業績表現，比市場預期優異。目前近七成的標普500企業已公布財報，獲利料將下滑2.9%，優於原估的減6.7%。

在消費者支出放緩、工廠活動減緩之際，勞動市場和薪資成長仍保持穩定，可能使通膨居高不下。銀行業所帶來的壓力，使投資人更擔心經濟陷入衰退。

衰退通常不利於股市行情和企業獲利。德意志銀行的研究指出，自1946年以來，標普500指數在衰退期間的中位數跌幅為24%。

這次情況可能不同，或許不足以讓股市大漲。經濟學家認為，若衰退在今年發生，為時不會太長也不會過於嚴重。分析師預估，企業獲利下半年開始成長，全年料增1.2%。