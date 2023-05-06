我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

美企獲利回穩 股市增添動能

編譯陳律安／綜合報導

儘管美國企業仍面臨人力、原料、能源等成本高漲的問題，但獲利終於開始回穩，可望為近期平盤波動的股市增添動能。

隨著美股財報季進入下半場，根據已發布的業績和財報，標普500企業今年第1季的淨利潤率預估可達11.5%，優於第4季的11.3%。FactSet資深獲利分析師巴特斯說，已連六季下滑的利潤率終於止跌回升，顯示獲利總算回穩。企業的淨利潤率在2021年第2季攀抵13%的高峰，便開始一路滑落。

企業的成本壓力在長期是否消散、獲利是否也開始增加，目前仍難以判定。各大產業仍苦於人力、原料及能源成本高漲，及聯準會（Fed）激進升息導致借貸成本升高。

然而，企業利潤率獲得改善，可望稍微安撫試圖釐清景氣動向的投資人。標普500指數今年來上漲5.8%，但過去一個月幾乎持平。

企業的獲利素來是股市上漲的一大動能，最近企業的業績表現，比市場預期優異。目前近七成的標普500企業已公布財報，獲利料將下滑2.9%，優於原估的減6.7%。

在消費者支出放緩、工廠活動減緩之際，勞動市場和薪資成長仍保持穩定，可能使通膨居高不下。銀行業所帶來的壓力，使投資人更擔心經濟陷入衰退。

衰退通常不利於股市行情和企業獲利。德意志銀行的研究指出，自1946年以來，標普500指數在衰退期間的中位數跌幅為24%。

這次情況可能不同，或許不足以讓股市大漲。經濟學家認為，若衰退在今年發生，為時不會太長也不會過於嚴重。分析師預估，企業獲利下半年開始成長，全年料增1.2%。

利潤 投資 指數

上一則

彭博：螞蟻擬出售在港虛擬銀行股份 已展開磋商

下一則

下月銷亞洲石油 沙國降官訂價格

延伸閱讀

鄧振中會美商務部長 爭取晶片補助

鄧振中會美商務部長 爭取晶片補助
IBM計畫大砍7800個人力 因為AI可取代

IBM計畫大砍7800個人力 因為AI可取代
人力中心晚會 表彰華人二代企業家

人力中心晚會 表彰華人二代企業家
拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企對中投資

拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企對中投資

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37
圖為美國第一共和銀行。（路透）

加州第一共和銀行遭接管 美國2個月內連倒3家中型銀行

2023-05-01 07:31
Fed宣布升息1碼，符合市場預期。路透

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

2023-05-03 14:13

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍