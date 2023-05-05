需求憂慮加深 鐵礦砂重挫5%至五個月最低

澳洲西部Pilbara區的鐵礦砂礦場。 （路透）

美國銀行業危機與需求憂慮揮之不去，拖累新加坡 交易所鐵礦砂期貨價格5日一度跌至五個月最低，朝周線大跌的方向前進。

新加坡鐵礦砂6月期貨價格5日一度大跌5.3%至每噸94.2美元，這是去年11月底以來的最低，價格稍後略微回升到96.6美元，一周來累計跌7.8%。

大連商品交易所交易最熱絡的鐵礦砂9月期貨盤中也跌3.69%，報每噸人民幣678.15元（98.21美元）。

鐵礦砂在上月經歷慘烈拋售後，本月初遭遇更大的賣壓，主因是作為鋼市關鍵的中國大陸建築業表現令人失望，整體經濟復甦顛簸。

Cofco期貨公司研究副總裁Liu Jialiang說，「如果需求萎縮太快，鋼廠必須快速減產，將對鐵礦砂需求造成壓力」。

諮詢公司Mysteel訪調中國大陸247家煉鋼廠的資料顯示，鐵礦砂需求持續縮減，截至5日當周，每日熱熔金屬產出比之前一周減少1.3%至241萬噸。

雖然中國大陸服務業景氣回升，但房地產 、製造業等領域還在掙扎，花旗集團本周的報告指出，未來一個月的鐵礦砂價格風險「嚴重偏向下行」。

不過，全球最大的鐵礦砂供應商力拓（Rio Tinto）執行長Jakob Stausholm發表較樂觀的看法，認為中國大陸市場整體展望仍不錯，「不會太擔心」最近的需求疲軟。