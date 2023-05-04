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分析師看好黃金價 未來數月維持高點

編譯黃淑玲／綜合報導

路透訪調分析師發現，隨著各國央行預料將會停止升息，投資人購買黃金為安度經濟不確定性的避險工具，國際金價未來幾個月可望保持在歷史高點附近，也就是每英兩1950美元左右。

路透4月對41位分析師和交易員所做的調查顯示，分析師預估的本季平均金價為每英兩1,950美元，第3季為1,965美元。今年來，金價平均在1,915美元左右，高於過去一年任何時間的平均值。

分析師預估今年全年金價平均為每英兩1,950美元。國際金價明年均價則估為2,000美元。

國際金價在今年4月觸及13個月高點的2,048.71美元，距離史上最高價只有24美元之遙，主因是銀行業危機促使投資人買進黃金避風險。

獨立分析師Ross Norman預測，今年金價將會挑戰2,075美元頂點。丹麥盛寶銀行（Saxo）策略師Ole Hansen說，一旦確定美國聯準會終結升息，黃金價格會再上揚。目前市場預期聯準會本周的利率會議仍會升息。

瑞士寶盛集團（Julius Baer）的Carsten Menke沒有那麼樂觀，他說，黃金漲勢已經「走太快，走太遠」，目前利率不會突然下降，經濟衰退也不會馬上發生，「價格下行空間大於上行空間」。

金價 分析師 升息

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