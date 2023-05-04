我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

馬來西亞央行升息 今年首見

編譯洪啟原／綜合報導
大馬基準利率走勢。(資料來源：彭博資訊)
大馬基準利率走勢。(資料來源：彭博資訊)

馬來西亞央行（BNM）3日出乎預料將基準的隔夜利率調升1碼至3%，為今年來首度升息，試圖在內需強勁和政府即將降低補貼之際，預先抑制通膨壓力。這是亞太地區本周來第二家意外恢復升息的央行。

大馬央行聲明中說：「通膨展望的風險平衡出現上行走勢，且依然容易受到國內政策的變化所左右，例如補貼與價格管控、金融市場發展情勢以及全球大宗商品價格等。」

在彭博資訊訪調的19名經濟學家中，僅3人精準預測該央行將升息1碼，其餘都認為這次將連續第三次按兵不動。BNM年初暫停升息，但本月恢復升息，代表大馬的基準利率正重返新冠疫情前的水準。

在政府宣布降低汽柴油補助計畫前，央行率先宣布升息，提前因應補助減少可能加重物價壓力的情況。

BNM說：「由於成本因素持續緩和，整體通膨在近幾個月呈現下行趨勢。但核心通膨率仍在高檔盤旋，因為需求情勢強勁。」馬來西亞3月核心通膨率仍頑強，連續第六個月高於央行目標，但以當前經濟狀況來看，大馬央行今年升息周期可能已抵達終點。

澳洲央行4月決議利率政策按兵不動，但本月2日恢復升息1碼，主要是為遏制僵固不退的通膨，並表明未來還會繼續升息。接受彭博調查的30位經濟學家中只有9人料到會升息，其餘21人以及貨幣市場均預期央行會繼續維持利率不變。澳洲央行自去年5月來已11度升息。

央行預估，今年成長主要由內需驅動，勞動市場改善使得家庭支出仍具韌性。觀光業復甦和多年期基建計畫進一步取得進展，也將進一步驅動成長。

央行 升息 利率

上一則

福特財報曝 電動車變錢坑

下一則

便宜耐用 印度二手iPhone賣翻天

延伸閱讀

美股收盤轉跌 華爾街對Fed鮑爾不鬆口降息感到失望

美股收盤轉跌 華爾街對Fed鮑爾不鬆口降息感到失望
美升息將止步？伊爾艾朗：銀行未爆危機 Fed決策盯三點

美升息將止步？伊爾艾朗：銀行未爆危機 Fed決策盯三點
澳洲抗通膨 意外恢復升息

澳洲抗通膨 意外恢復升息
少年掃射當鋪 主嫌鯨魚馬國押返

少年掃射當鋪 主嫌鯨魚馬國押返

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情