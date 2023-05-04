馬來西亞央行升息 今年首見

大馬基準利率走勢。(資料來源：彭博資訊)

馬來西亞央行 （BNM）3日出乎預料將基準的隔夜利率 調升1碼至3%，為今年來首度升息 ，試圖在內需強勁和政府即將降低補貼之際，預先抑制通膨壓力。這是亞太地區本周來第二家意外恢復升息的央行。

大馬央行聲明中說：「通膨展望的風險平衡出現上行走勢，且依然容易受到國內政策的變化所左右，例如補貼與價格管控、金融市場發展情勢以及全球大宗商品價格等。」

在彭博資訊訪調的19名經濟學家中，僅3人精準預測該央行將升息1碼，其餘都認為這次將連續第三次按兵不動。BNM年初暫停升息，但本月恢復升息，代表大馬的基準利率正重返新冠疫情前的水準。

在政府宣布降低汽柴油補助計畫前，央行率先宣布升息，提前因應補助減少可能加重物價壓力的情況。

BNM說：「由於成本因素持續緩和，整體通膨在近幾個月呈現下行趨勢。但核心通膨率仍在高檔盤旋，因為需求情勢強勁。」馬來西亞3月核心通膨率仍頑強，連續第六個月高於央行目標，但以當前經濟狀況來看，大馬央行今年升息周期可能已抵達終點。

澳洲央行4月決議利率政策按兵不動，但本月2日恢復升息1碼，主要是為遏制僵固不退的通膨，並表明未來還會繼續升息。接受彭博調查的30位經濟學家中只有9人料到會升息，其餘21人以及貨幣市場均預期央行會繼續維持利率不變。澳洲央行自去年5月來已11度升息。

央行預估，今年成長主要由內需驅動，勞動市場改善使得家庭支出仍具韌性。觀光業復甦和多年期基建計畫進一步取得進展，也將進一步驅動成長。