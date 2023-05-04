福特財報曝 電動車變錢坑

美國百年汽車大廠福特2日盤後公布財報，電動車部門虧損嚴重。（路透）

福特汽車（Ford）上季和去年同期相比轉虧為盈，並首次按部門詳列獲利狀況，專注於傳統燃油車的Ford Blue仍是集團的搖錢樹，電動車 部門Ford Model e則變成大錢坑，每賣一輛電動車就虧6萬美元。

福特在美股2日盤後表示，第1季淨利為18億美元，扭轉去年同期虧損31億美元的表現，主因是F系列皮卡的產量復甦，和買家對高端車款的強勁需求。經一次性項目調整後的稅前利潤 成長45%到34億美元，相當於每股63美分，高於FactSet預估的42美分。營收 總計415億美元，比去年同期增長20%。福特維持稍早之前的財測，預期今年稅前利潤為90億最高至110億美元。

去年3月，福特將電動車和傳統汽車業務拆開，但一年多後，電動車部門繳出的成績單卻有些難看。

上季息前稅前虧損7億美元，比去年第4季還多虧1億美元。評估核心業務表現和獲利能力的指標息前稅前利潤率是負102.1%，為去年第4季負40.4%的兩倍多。營收則為7億美元，不到去年第4季16億美元的一半。

財報數據也顯示，福特上季僅交付12,000輛電動車，意味該公司每賣一輛就虧58,333美元。福特將此原因歸咎於成本上升、投資相關支出、大宗商品和其他通膨壓力。

福特2日稍早宣布調降電動野馬Mach-E的售價，為今年來第二次，主因是該公司正在改用低成本電池，以及對手特斯拉為追求銷量持續降價。福特預計本周重新開放訂購Mach-E。

另外，傳統汽油車和商用部門則貢獻福特上季大部分的獲利，銷售商用貨車和卡車的Ford Pro部門稅前利潤14億美元，銷售傳統汽油車的Ford Blue部門稅前利潤26億美元。

同日跑車品牌保時捷（Porsche）也發布財報，上季營收和獲利年比躍漲逾25%，分別達到101億和18.4億歐元（20.3億美元），但下半年將在歐洲和美國調漲售價4至8%，以對抗打壓獲利的高漲成本。該公司也仍將半導體和零組件的短缺視為問題，但預期這個問題將在未來幾個月內獲得緩解。

歐洲第二大車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）同日表示，由於晶片供應改善和售價調漲，第1季營收比去年同期攀漲14%至472億歐元（520億美元），高於市場預期的458億歐元。