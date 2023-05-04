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西德州油價失守70美元

編譯易起宇、林聰毅／綜合報導
國際油價近來跌跌不休。（路透資料照片）
國際油價近來跌跌不休。（路透資料照片）

國際油價繼前市重挫5%後，3日持續走低，布蘭特原油期貨價格一度跌破每桶75美元，西德州原油期貨也失守70美元關卡，均為3月來首見。美國經濟可能衰退，令人看壞石油需求前景。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油7月期貨3日盤中大跌3.2%至每桶72.88美元，跌破每桶75美元關卡，前一天已收在3月24日來的低點75.32美元。西德州中級原油6月期貨3日盤中跌深3.5%至69.14美元。國際油價已連三天走跌。

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）4月初意外宣布，將從本月開始減產，欲穩定油市，但幾乎沒有跡象顯示這項措施有任何效果，油價已跌回3月的水準，當時矽谷銀行（SVB）倒閉引發的銀行業動盪，不僅衝擊股市，也拖累油市。

丹斯克銀行（Danske Bank）石油和大宗商品研究主管彼德森表示，「油價下跌讓人想起3月中旬銀行業動盪剛開始時的跌勢」，這波跌勢顯示市場已經開始擔心未來需求前景。

國際油市今年來復甦之路相當崎嶇，儘管中國解除清零防疫政策，OPEC+也大規模減產，但對美國經濟可能走向衰退疑慮，以及對俄國是否有能力在俄烏戰爭持續延燒之際維持原油出口的質疑，導致油價走勢低迷。

盛寶銀行（Saxo）大宗商品策略主管漢森說：「隨空頭重新掌控局面，油價可能再次超跌。」「聯準會可望再度升息，將繼續對需求前景造成壓力。」

油價 石油 德州

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