澳洲抗通膨 意外恢復升息

澳洲央行2日將基準利率調高至3.85%，達到2012年4月以來最高水準。 （路透）

澳洲央行 2日意外恢復升息 1碼（0.25個百分點），以遏制僵固不退的通膨，並表明未來還會繼續升息。澳幣應聲大漲，盤中升幅一度超過1%。

澳洲央行將基準的現金利率調高至3.85%，達到2012年4月以來最高水準。接受彭博調查的30位經濟學家中只有9人料到會升息，其餘21人以及貨幣市場原本均預期，澳洲央行會連續二次會議維持利率不變。澳洲央行自去年5月來已經11度升息。

澳洲央行總裁洛伊（Philip Lowe）在政策聲明中指出，「可能需要進一步緊縮貨幣政策，以確保通膨在合理的期限內恢復到目標水準，不過這將取決於經濟和通膨形勢如何發展」。

受此升息消息影響，澳幣兌美元一度勁升1.3%，至0.6717美元。澳洲3年期公債殖利率大漲22個基點。

料中澳洲央行會升息的澳洲聯邦銀行經濟研究員艾爾德 說：「他們仍然朝升息而行不令人意外，但我們不預期他們還會再升息。」「我們的觀點一直是利率頂點為3.85%，並在年底轉而降息，我們仍然如此預期。」

不過貨幣市場已迅速調高對澳洲基準利率水準的預期，如今認為到10月前澳洲基準利率會升到將近4%，比利率決策發布前預估的3.6%還高。

洛伊在2日晚間的一場演說中表示，服務和能源價格通膨居高不下，且可能維持在高檔一段時間，甚至其他國家也出現類似的狀況，令人憂心。

即使2日意外升息，澳洲央行在遏制通膨而升息的強度仍落後於全球其他央行。澳洲在這波升息周期總計升了3.75 個百分點，而紐西蘭升了5個百分點，美國升了4.75個百分點。

另外，歐洲央行（ECB）本周決策會前，歐元區4月通膨數據出爐，整體消費者物價指數（CPI）比去年同期上揚7%，符合市場預期，但年升幅比3月的6.9%高。然而令市場意外的是，扣除能源和食物價格的核心指數，年升幅從前月的5.7%降至5.6%，是去年6月來首次下降。不過在銀行動盪和金融市場波動的情況下，ECB預料仍將繼續升息，只是調升幅度是否會像前六次一樣大。