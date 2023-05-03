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ChatGPT竄紅 從風潮變風暴

編譯黃淑玲、簡國帆、林奇賢／綜合報導

全球展開人工智慧（AI）競賽，在本周就充分展現隨之而來的破壞力，不僅拖累線上教育平台Chegg股價崩跌、促使IBM暫停招聘部分職位，還讓三星電子祭出聊天機器人禁令。

彭博資訊報導，在Chegg表示近來爆紅的ChatGPT正威脅其業務成長後，股價2日早盤暴跌47%；該公司多數收入來自提供線上教學的訂閱服務，如今部分學生卻改用免費的ChatGPT。教育類出版商培生（Pearson）在倫敦的股價也寫下一年來最大跌幅。

IBM執行長克里希納1日接受訪問時表示，該公司打算暫停或減緩招聘部分職位。他認為IBM不用面對客戶的後勤部門約2.6萬人中，大約30%五年內就可能輕易被AI取代。彭博估算這相當於減少了約7,800個工作機會。

高盛集團上月就說，生成式AI可能在未來十年推動全球國內生產毛額（GDP）成長7%，近三分之二的美國工作將受影響，有人受惠，也有人被取代。

不到半年前問世的ChatGPT，引發全球最大科技公司發動AI領域的爭奪戰。同時，各公司競相發展AI，也增加了各界對這項技術可能用途的顧慮。

根據三星電子1日發布給員工的通告，該公司將禁止旗下員工使用ChatGPT等生成式AI工具，因為三星擔憂傳送到這類平台的數據，會儲存在外部伺服器，難以追回或刪除，從而造成洩露給其他使用者的風險。先前摩根大通、美國銀行（BofA）、花旗集團等華爾街大銀行，也都禁止或限制這項技術。

此外，奠定當今生成式AI系統的神經網路概念先驅席爾頓（Geoffrey Hinton）說，他要離開Google，以便談論他認為快速發展這項技術會構成的威脅。

席爾頓接受紐約時報訪問時表示，他將向世界警告AI的潛在威脅，「我原本覺得（威脅會）是在30年～50年後，甚至更久之後出現」，「顯然現在我不再這麼認為」。

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