美歐需求不振 東北亞4月製造業景氣下滑

由於全球貿易疲軟與中國景氣顛簸復甦，東北亞出口巨擘4月製造業景氣下滑，台灣與南韓 仍陷萎縮，東南亞 的泰國 和印尼景氣則加速擴張。

標普全球公司（S&P Global）2日公布的數據顯示，台灣4月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.1，低於3月的48.6，為1月來最低，也是連續第11個月低於50個景氣榮枯線。

標普全球財智經濟副主管Annabel Fiddes說，台灣數據顯示企業的產出和銷售減幅是三個月最大，廠商回報疲弱需求的情況。

報告指出，多家廠商說需求皮純續拖累外銷訂單表現，特別是美國、歐洲及中國等主要出口市場，但降幅已遠比去年下半年到今年1月溫和，反應最黑暗時刻已過去，企業對前景的信心好轉。

南韓4月製造業略微回升至48.1，但仍是連續第十個月低於50，也是2017年5月來最長的製造業景氣萎縮期，在當前的全球經濟疲弱下，最新數據進一步佐證南韓製造商繼續陷入困頓，新出口訂單次指標連14個月下降，原因包括中國、日本及歐洲等主要市場的需求不振。

報告也再度顯示東北亞與東南亞的製造業景氣益加分歧，泰國4月製造業PMI衝上歷史新高的60.4，產出和新訂單次指標同步締造新猷，印尼升至52.7，菲律賓則略降至51.4，但仍處於擴張領域。

越南和印度4月製造業PMI數據預定3日發布，中國4月財新製造業PMI將在5日出爐，日本數據將在8日公布。