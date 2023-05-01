碳權超夯 銀行油企投資碳捕捉計畫 押注複製頁岩油榮景

位於加拿大薩克其萬堡的碳捕捉與封存工廠。（路透）

從銀行、保險 業者到石油 巨擘等企業都在押注「碳捕捉」產業的發展以及從碳捕捉產生的「碳權」，因為買家可利用碳權來彌補他們的汙染，預料碳權市場將成為一個利潤豐厚的市場。

英國金融時報報導，包括服飾零售業者H&M以及金融巨擘摩根大通在內的四家企業近幾周已同意在2030年前支出合計1億美元投入碳權，即碳移除信用額度。

同時間，包括瑞銀（UBS）和瑞士再保險公司（Swiss Re）在內的另外五家公司已同意從2025年起，透過三菱資助的新集團NextGen買進約20萬個碳權。

NextGen將從碳移除計畫中取得碳權，這些計畫包括西方石油（Occidental Petroleum）子公司1PointFive正在開發的直接空氣捕捉（DAC） 設施，要把碳權的平均定價定在200美元。1PointFive去年也取得航太業者空中巴士（Airbus）的預購協議，涉及與直接空氣捕捉相關的40萬個碳權。

私募股權業者Partners Group在4月也宣布未來13年將買進由新創公司Climeworks直接空氣捕捉設施所產生的7,000個碳權，這種捕捉設施會把碳從大氣層中吸走。

Climeworks表示，已在擴充美國團隊來因應「增加中的需求」。該公司以每單位約1,000美元銷售小量碳權，大量碳權的銷售單價更低。

歐盟的碳價格今年攀抵每公噸100歐元的高價，因產生污染的業者買進碳權來排放碳。

不過企業表示，以長期來看碳權交易，碳移除技術變得更具投資 吸引力。劍橋賈吉商學院研究員雷納說，雖然先前碳捕捉曾出現「炒作周期」，但企業與政府雙方對碳捕捉都變得更加認真以對。

規模3,690億美元的美國通膨削減法內容中，包含為從化石燃料廠等汙染來源捕捉與儲存碳的設備提供每噸85美元的租稅減免，也為從大氣中捕捉碳的DAC工廠提供每噸180美元的租稅減免。

根據國際能源署（IEA）的數據，大規模的DAC廠運作成本為每噸125至335美元。石油產業的碳捕捉儲存專家指出，每噸85美元的租稅減免為簡易型碳捕捉計畫的投資案「縮減了差距」。

碳捕捉與儲存開發商Storegga執行長庫柏表示，美國納稅者的支持「對商業環境有深遠影響」，「碳捕捉與封存（CCS）市場才剛起飛，這有點像是大約15年前的美國頁岩油榮景」。