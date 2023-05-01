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美中緊張擾亂亞太經濟活動 他呼籲各國打擊保護主義

編譯季晶晶／綜合外電
美中關係緊張可能擾亂亞太經濟活動，亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣敦促各國打擊保護主義。（美聯社）
美中關係緊張可能擾亂亞太經濟活動，亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣敦促各國打擊保護主義。（美聯社）

英國金融時報報導，因美中緊張局勢可能破壞自由貿易、亞太區經濟復甦和對抗氣候變遷的努力，亞洲最資深發展銀行家之一、亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣敦促各國打擊保護主義。

淺川表示，在全球最大兩個經濟體之間的長期或加劇的貿易不確定性，可能擾亂亞太地區經濟活動，打擊世界各地的消費者和商業信心，並減少消費。他認為「必須不斷打擊任何形式的保護主義」。

淺川受訪時說，貿易中斷是長期問題，「更努力升高供應鏈自主程度，可能比例如過渡到淨零碳排等緊迫問題更具優先性」。他的警告正值美中關降到1979年正式建交以來最低點。

雖然美中是「重要的利害關係人」，但地緣政治緊張局勢正在破壞亞太地區的穩定。淺川指出：「長期經驗表明，政治穩定和安全是每個地方和平、發展和繁榮的基礎。我們確實希望，亞太區更繁榮、包容、環保和能永續發展——和平是重要基礎。」

他還補充：「新冠疫情提醒我們，世界高度相關。我們現在需要加倍合作，重申開放貿易和投資體制帶來的好處。」

亞洲開發銀行預測，今年的區域成長率為4.8%，高於2022年的4.2%，部分原因是中國經濟去年底放棄清零政策後經濟復甦。

氣候變遷 疫情 投資

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