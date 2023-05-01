連35天買不停 押注南韓最快今年降息 外資狂掃韓債券

外資今年來淨買進138億美元的南韓債券，超越流入任何其他亞洲國家的資金額。（路透）

外資可能持續湧向南韓債券 ，此時南韓通膨降溫加上科技產業面臨成長疑慮，使得南韓央行面臨最快在今年啟動降息 的壓力。

根據彭博資訊追蹤的數據，外資今年來淨買進138億美元的南韓債券，超越流入任何其他亞洲國家的資金額。從3月6日至4月21日，基金連續35天買進南韓債券，寫下2021年7月以來最長連續淨買進紀錄。

南韓出口已連續七個月衰減，消費者物價指數（CPI）本周也將出爐，可能令市場押注南韓央行最快下半年降息。3月的CPI數據顯示，南韓通膨放緩的速度超過預期。此外，富時羅素（FTSE Russell）預料最快9月將南韓債券納入其旗艦債券指數，也增添市場樂觀情緒。

新韓投資公司固定收益分析師安在均（Ahn Jae-kyun，音譯） 表示：「南韓在升息跑贏多數其他央行後，今年成了率先按兵不動的國家，這代表它也可能是第一個政策轉向的國家。」他預期南韓央行10月啟動降息，此時南韓成長趨勢看起來比世界其他國家疲弱，韓元也被視為過度疲軟。

儘管南韓債券獲得外資資金流入，但韓元兌美元今年來貶值逾6.2%，是亞幣中表現最差貨幣，可能是受到季節性相關的資金流出與貿易疲弱因素影響。根據彭博訪調的結果，分析師平均預期，韓元年底前將轉強至1,230韓元兌1美元。韓元匯率1日盤中報1,339.93韓元。

隨著南韓重要的晶片產業景氣放緩，分析師持續押注南韓今年會降息不只一次，其中野村預估降息多達三次。

由於半導體價格走弱，南韓出口連七降，再加上房市信用風險浮現，以及南韓兩大貿易夥伴美國與中國大陸緊張情勢增溫，都更添經濟風險。

IBK證券固定收益分析師權基重表示：「信用風險可能再度爆發，因為許多房地產建案融資貸款到期集中在今年上半年。」他預期外資資金本季繼續流入南韓債券，原因是預料年底會降息。