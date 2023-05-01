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東南亞IPO市場 籌資額大增4.5%

編譯洪啟原／綜合報導

東南亞正成為全球首度公開發行票（IPO）的熱點，因為在較大金融中心難以吸引大型新股上市之際，這個地區經濟高度成長加上利率展望穩定，使其在IPO市場脫穎而出。

路孚特的數據顯示，在印尼、泰國及馬來西亞等三國帶領下，東南亞占今年全球IPO籌資額的近7%，遠高於去年同期的4%。包括東南亞在內的亞太地區（不含日本），今年來IPO籌資額增加4.5%至22.3億美元。

馬來亞銀行投銀集團投銀及顧問業務地區主管維詹德蘭說：「今年東南亞交易所的IPO可能會增加，因為經濟成長仍然得到良好支撐，而且通膨正在下降。」

印尼國家石油公司海外子公司Pertamina Hulu Energi（PHE）的14億美元IPO，以及印尼礦業公司Amman Mineral預計籌資10億美元的上市案，都在緊鑼密鼓籌備中，而這些交易案可能使雅加達證交所今年躋身全球前幾大交易所。印尼Harita鎳礦公司和Merdeka電池公司最近上市的強勁表現，已使印尼成為今年世界最火熱的IPO市場之一。

在東南亞其他地區，馬來西亞保健食品公司德信（DXN）4月28日發布上市公開說明書，計畫籌資7.088億馬元（約1.6億美元）。泰國食品龍頭正大食品上月宣布，子公司CPF食品解決方案已申請IPO，籌資額上看10億美元。

新加坡華僑銀行企業金融部主管大衛‧鄭認為，新加坡也可能成為受矚目焦點，因跡象顯示新加坡的政經局勢穩定，有助吸引外國企業來此上市。

東南亞 印尼 新加坡

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