歐美企業財報佳 股價聞風未漲

美、歐上市公司第1季財報的表現迄今令投資 人高度振奮，利多包括消費支出強韌，大型科技股盈餘超優，且企業主管對經濟展望信心滿滿，但股市卻未強力反映這股樂觀氛圍，因為美歐股 市之前已大漲。此時投資人擔憂經濟衰退及利率上升，可能限制後市漲幅。

在發布上季財報的標普500指數 成分企業中，近81%都優於分析師預估，是2021年第3季以來之最，但在公布財報當天個股表現優於大盤的中位數比率卻只有0.1%。歐股亦然，在已發布財報的道瓊歐洲Stoxx 600指數成分企業中，逾70%都優於預估，大盤指數卻停滯不前。

摩根史坦利表示，股市在財報季之前就先行上漲，現在由於投資人擔心聯準會（Fed）堅守「鷹派」立場，且未來企業盈餘可能下降，因此行情可能欲大不易。

CRRA研究公司投資策略長史多瓦表示，投資人日益擔憂衰退將臨，基本面將惡化，因此股價未能回升。摩根大通也警告，由於前幾周股市走強，因此財報良好可能無法持續推升股市。

微軟、Google母公司字母及臉書母公司Meta等大型科技股上季業績沒有預期那麼差，帶給投資人驚喜，那斯達克綜合指數應聲反彈。

此外，通膨雖高，寶鹼和雀巢等業者仍能把新增的成本轉嫁到產品售價，顯示企業訂價能力仍強，且消費願意動支疫情期間累積的儲蓄。再者，企業主管對衰退的看法相對持平，雖然承認經濟的可能走下坡，但未確認這項風險。摩根大通執行長戴蒙雖警告美國經濟可能萎縮，但也說這不一定就會發生。