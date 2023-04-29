法國信評遭惠譽調降至AA- 財長矢言續推經濟改革

法國各地3月有超過百萬人上街抗議退休金改革法案。（歐新社）

法國的債務評級昨天遭到國際信評機構惠譽（Fitch）調降後，法國經濟財政部 長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天告訴法新社，法國將繼續進行結構性改革來重整國家經濟。

惠譽昨天將法國的長期外幣發行人違約評等（IDR）由AA下調至AA-，原因是法國的「財政指標弱於同級國家」。

勒麥爾正在瑞典首都斯德哥爾摩參與歐洲聯盟（EU）財政部長會議，他表示：「我認為，事實可證明惠譽的評估是錯誤的。我們有能力實施結構性改革，並且會持續為國家實施結構性改革。」

惠譽在降評行動的說明中指出，法國的「公共財務情況，尤其是政府的負債居高，是評等中的弱項」。至於法國的信評展望，惠譽則評為「穩定」。

惠譽暗示，法國近期爆發的反退休金 改革抗爭和政治僵局，可能為總統馬克宏 （Emmanuel Macron）帶來壓力，使他改變財政政策方向，甚至推翻改革。

馬克宏強行推動不受歡迎的退休金制度改革，法案內容包括將退休年齡由62歲延後至64歲。他強調若要讓制度在財務上能維持運作，有必要採取這些變動。

對於馬克宏政府政策方向引發的疑慮，勒麥爾予以反駁，表示「不要懷疑我們修復國家公共財務的徹底決心」。

勒麥爾承諾將加速減少法國的債務、降低財政赤字，並加快腳步削減公共開支。