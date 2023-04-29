我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中菲船隻險相撞 美要求北京停止挑釁與不安全行為

2個月只休2天 上海24歲女工猝死 公司：她自願加班

法國信評遭惠譽調降至AA- 財長矢言續推經濟改革

中央社／斯德哥爾摩29日綜合外電報導
法國各地3月有超過百萬人上街抗議退休金改革法案。（歐新社）
法國各地3月有超過百萬人上街抗議退休金改革法案。（歐新社）

法國的債務評級昨天遭到國際信評機構惠譽（Fitch）調降後，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天告訴法新社，法國將繼續進行結構性改革來重整國家經濟。

惠譽昨天將法國的長期外幣發行人違約評等（IDR）由AA下調至AA-，原因是法國的「財政指標弱於同級國家」。

勒麥爾正在瑞典首都斯德哥爾摩參與歐洲聯盟（EU）財政部長會議，他表示：「我認為，事實可證明惠譽的評估是錯誤的。我們有能力實施結構性改革，並且會持續為國家實施結構性改革。」

惠譽在降評行動的說明中指出，法國的「公共財務情況，尤其是政府的負債居高，是評等中的弱項」。至於法國的信評展望，惠譽則評為「穩定」。

惠譽暗示，法國近期爆發的反退休金改革抗爭和政治僵局，可能為總統馬克宏（Emmanuel Macron）帶來壓力，使他改變財政政策方向，甚至推翻改革。

馬克宏強行推動不受歡迎的退休金制度改革，法案內容包括將退休年齡由62歲延後至64歲。他強調若要讓制度在財務上能維持運作，有必要採取這些變動。

對於馬克宏政府政策方向引發的疑慮，勒麥爾予以反駁，表示「不要懷疑我們修復國家公共財務的徹底決心」。

勒麥爾承諾將加速減少法國的債務、降低財政赤字，並加快腳步削減公共開支。

退休金 馬克宏 財政部

上一則

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

延伸閱讀

盧沙野「主權」言論惹議 馬克宏批言詞不當 法外交部召見

盧沙野「主權」言論惹議 馬克宏批言詞不當 法外交部召見
馬克宏連任滿周年 國內年改被嗆爆、國際與盟邦離心

馬克宏連任滿周年 國內年改被嗆爆、國際與盟邦離心
盧沙野稱前蘇聯國家無主權地位 馬克宏批評

盧沙野稱前蘇聯國家無主權地位 馬克宏批評
馬克宏爭議言論掀外交風暴 美媒：法國「1舉動」尋求平息

馬克宏爭議言論掀外交風暴 美媒：法國「1舉動」尋求平息

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
美國銀行業主管高度擔憂商業用不動產價格下跌，導致銀行業財務風險升高。(歐新社)

美國商用不動產重挫 較小型銀行可能陷入危機

2023-04-23 09:23

超人氣

更多 >
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償
花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」