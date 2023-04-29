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首季GDP增0.1% 歐經濟重回成長

編譯陳苓／綜合報導

歐元區上季避開衰退，經濟重回成長，但德國經濟停滯抵銷了其他國家的強勁表現，致使擴張幅度低於預期，而通膨也持續黏著，讓歐洲央行（ECB）下周的利率決策更添難度。

歐盟執委會28日公布，歐元區第1季國內生產毛額（GDP）比前一季成長0.1%，優於去年第4季的零成長，但不及路透訪調的擴增0.2%。和去年同期相比，第1季GDP成長1.3%，不如預期。

歐元區經濟表現平淡，投資人預料歐洲央行在5月4日會議可能放緩升息步調。德國2年期公債殖利率28日應聲下跌0.16個百分點至2.7%，歐元也貶值0.4%至1歐元兌1.0985美元。

歐洲央行下周的升息幅度是否會從2碼縮至1碼，經濟學家看法分歧。決策官員說，即將揭曉的數據更重要，5月2日歐元區的通膨數據將出爐。

各成員國方面，德國第1季GDP持平，雖勝過去年第4季的萎縮0.5%，但遜於路透訪調的成長0.2%。義大利和西班牙GDP則雙雙攀升0.5%，擊敗市場預期。法國GDP也上揚0.2%，優於前季的上揚0.1%，符合預期。

然而，法國通膨年增率從3月的6.7%，4月升至6.9%；西班牙4月通膨也升至3.8%，高於3月的3.1%。

央行 德國 殖利率

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