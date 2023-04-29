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打安全牌 日銀維持超寬鬆政策

編譯任中原／綜合報導
日銀總裁植田和男首次主持日銀決策會議，並表示目前不會改變超寬鬆貨幣政策。（路透）
日銀總裁植田和男首次主持日銀決策會議，並表示目前不會改變超寬鬆貨幣政策。（路透）

日銀維持隔夜拆款利率為負0.1%，並維持現行的「殖利率曲線控管（YCC）」架構，即允許10年期公債殖利率在0%上下各0.5%的區間內波動。

日銀在政策聲明中表示，「由於國內、外經濟與金融市場的不確定性極高，日銀將耐心地維持寬鬆貨幣政策，同時對經濟活動、物價及金融情勢做出敏捷的反應」。

聲明中也取消對未來利率的指引；之前日銀的聲明中曾指出，「預料短期及長期政策利率仍將處於目前或更低的水位」。

觀察家認為取消政策指引，將使日銀未來更容易取消YCC政策。摩根大通外匯交易專家夏提爾表示，「取消政策指引，意未著日銀可能在未來幾個月內更快改變YCC政策」。

日銀公布的經濟展望報告中，仍預測今年扣除生鮮食品後的核心消費者物價（CPI）在2%以下，遠低於3月時的3.1%升幅；日銀預測2024年將達到2%，高於之前預測的1.8%升幅；2025年將上升1.6%。扣除食品與能源之後的雙核心CPI，日銀預測未來三個年度的年升率為1.8%。

瑞銀集團首席日本經濟學者足利正道表示，日銀最新的通膨預測，將為日銀在決策上爭取到更多的時間與彈性。他表示，「日銀試圖傳達的訊息是通膨趨勢正在上升，且正在準備改變政策」；至於廣泛的政策檢討，將在未來18個月內進行，並不會約束日銀必須在短期內改變超寬鬆措施。

由於日本通膨率升到數十年來高點，使金融市場預期日銀可能會逐漸放棄極度寬鬆的政策工具；但由於日銀並未暗示將在短期內調整政策，日圓28日一度應聲重貶1.8%，為136.4，日股東證指數則上揚1.2%。

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