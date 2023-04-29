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金融服務銷售下滑 Sony全年獲利恐跌

編譯陳律安／綜合報導

Sony集團去年度營業利益衝上新高，這是拜旗下主機PlayStation 5（PS5）銷量大幅成長之賜，儘管PS5今年度的銷量可望再增加600萬台，但集團的全年獲利卻可能從歷史新高水準滑落，原因是金融服務的銷售下滑，抵銷遊戲、音樂及電影事業的增長。

Sony 28日公布，截至3月底的去年度，營業利益達創紀錄的1.21兆日圓（90.5億美元），優於原估的1.18兆日圓，然而該公司預估，止於明年3月31日的本年度，營業利益將下滑3.2%至1.17兆日圓，低於市場預期的1.275兆日圓。

該公司去年度共賣出1,910萬台PS5，比前一年度的1,150萬台大幅增長，顯示供應鏈問題已有所緩解，今年度PS5的銷量更可望攀抵2,500萬台，締造新猷。Sony社長十時裕樹說：「如今我們可在消費者不必等待的情況下，把PS5送到幾乎世界每個角落。」但他也警告，隨著景氣降溫，消費電子產品的需求將保持疲弱。

東洋證券分析師安田秀樹（音譯）說：「硬體銷售增加符合Sony的計畫，但軟體業務的動能、即遊戲事業獲利豐厚的部分仍疲弱。凸顯PS的用戶沒有購買新遊戲。」

供應鏈 電影 證券

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