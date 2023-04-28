我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中菲南海再起衝突 菲律賓矢言繼續巡邏自家水域

道指收漲272點 1月來最佳單月

日本央行維持貨幣寬鬆 承諾檢討評估政策

中央社／東京28日綜合外電報導

日本中央銀行今天宣布將檢視評估長期實施的貨幣寬鬆政策，但目前仍會繼續維持這項政策。

法新社報導，分析人士指出，日本央行的刺激經濟措施已經實施10年，本來應該為日本經濟帶來關鍵性的提振效果，但目前看來已愈來愈難以為繼。

日本央行在為期2天的決策會議後發布聲明指出：「央行已決定就貨幣政策進行廣泛的評估檢討，約耗時一年到一年半的時間。」

短期內，日本央行將繼續維持負利率，也不調整10年期公債殖利率的波動區間。

日本央行標誌性的超寬鬆貨幣政策是由前任總裁黑田東彥一手打造，曾是經濟學教授的植田和男本月上旬接任央行總裁，預期他不會做出重大政策變革。

對於植田和男而言，放棄貨幣寬鬆政策將是個棘手的權衡難題，他既要面對讓央行政策正常化的壓力，也要儘可能降低對經濟的衝擊。

日圓匯率從2022年初以來一直走貶，原因在於日本央行的貨幣政策，與世界各國積極升息以對抗通膨的趨勢背道而馳。

2022年4月迄今，日本每個月通膨率都超過央行設定的2%目標值，但日本央行主張，通膨率上漲與俄羅斯侵略烏克蘭戰爭等暫時性因素有關。

植田和男日前曾說，日本央行當前立場是「適當的」，還警告鑒於全球經濟的不確定性，貿然採取行動可能帶來風險。

央行 日本 貨幣

上一則

歐元區首季GDP僅增0.1% 龍頭德國成長停滯

延伸閱讀

日銀刪除利率指引 但少了「鷹派意外」日圓重貶0.7%

日銀刪除利率指引 但少了「鷹派意外」日圓重貶0.7%
拚觀光 日本29日起大幅放寬入境防疫規定 這兩證明均取消

拚觀光 日本29日起大幅放寬入境防疫規定 這兩證明均取消
通膨吃不消 2025大阪世博門票擬漲超過1倍

通膨吃不消 2025大阪世博門票擬漲超過1倍
日本知名糨糊廠分享製造過程 網喊懷念：過世父親常用它…

日本知名糨糊廠分享製造過程 網喊懷念：過世父親常用它…

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
美國銀行業主管高度擔憂商業用不動產價格下跌，導致銀行業財務風險升高。(歐新社)

美國商用不動產重挫 較小型銀行可能陷入危機

2023-04-23 09:23

超人氣

更多 >
世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃