日銀刪除利率指引 但少了「鷹派意外」日圓重貶0.7%

日銀28日決議維持目前貨幣政策不變。（路透）

日本 銀行（央行）總裁植田和男上任以來首度主持的貨幣 政策會議決議，維持目前的超寬鬆貨幣政策不變，但刪除利率指引，並將花一到一年半的時間，以廣泛的觀點評估貨幣政策。然而，市場認為日銀這場會議沒有「鷹派意外」，日圓兌美元28日應聲重貶0.7%。

日銀28日決議，維持短期利率目標於負0.1%不變，日本10年期公債殖利率 目標為零，波動區間為上下0.5個百分點，意味著日債殖利率曲線管控政策也未變動。

不過，日銀調整前瞻指引，刪除必須防範新冠疫情風險的措辭，也刪除利率指引，不再承諾將維持利率於「當前或更低水準」，並將展開「廣泛觀點的評估」政策，規劃時間範圍約為一年到一年半。

日銀也上修今年度核心通膨率（不計生鮮食品，但納入燃料價格）預測，從1.6%調高到1.8%，2024年度也從1.8%上調到2.0%，後年度通膨率則預測為1.6%。

日經新聞28日在日銀公布決策前，便報導日銀可能避免調整殖利率曲線控管政策，同時考慮全面評估過去的貨幣寬鬆政策，日銀的所有最新決策也都與之前預告類似，符合市場預期的「耐心與節制」行動，少了「鷹派意外」，日圓兌美元28日重貶0.7%，報134.94日圓兌1美元。

隨著日銀政策進入評估期，日圓匯率近期將受到美國聯準會（Fed）的政策前景牽動，澳盛銀行策略師布蘭海德認為，由於Fed下周可能升息1碼，美元對日圓未來幾個交易日可能測試136日圓大關。

不過，市場仍在揣測植田將在未來幾個月調整殖利率曲線管控政策，彭博資訊訪調的多數經濟學家預期時間點將在6月或7月。

最新數據顯示，作為日本全國領先指標的東京4月核心消費者物價指數（CPI）意外比去年同期攀升3.5%，高於市場預期的3.2%；不計生鮮食品和燃料成本的核心－核心CPI攀升3.8%，為1982年4月以來最大升幅，將加劇植田維持寬鬆政策的挑戰。