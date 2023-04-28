我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

美國新疆棉禁令 害苦了越南鞋服製造商

編譯黃淑玲／綜合外電
越南服裝與鞋類製造業，辛苦因應美國新疆棉禁令。 （路透）
越南服裝與鞋類製造業，辛苦因應美國新疆棉禁令。 （路透）

路透分析，美國擴大禁止從中國新疆進口產品，加重越南服裝和鞋類製造商的壓力。由於需求放緩，越南的鞋服飾製造業自去年10月以來，已經削減了近9萬個工作機會。

45歲的Nguyen Thi Huong對路透說，「通常公司在農曆新年之後會招聘新工人，但今年一切都反常了。」她曾在台灣寶成（9904）的越南廠工作十年，最近失業了。

路透視美國官方數據後發現，在服飾出口國中，越南受到「防止強迫維吾爾人勞動法」（UFLPA）的打擊最深。該法去年6月實施，要求企業證明未使用以新疆強迫勞動生產而來的原材料或零件。

不巧的是，美國禁令上路之時，富有國家的服裝需求也正在下滑。越南是東南亞製造大國，也是Gap、Nike、愛迪達（Adidas）等國際鞋服大廠主要供應商的重要基地。雪上加霜，重擊了越南的工業生產與出口。

截至4月3日的美國海關數據顯示，遭到UFLPA檢查的價值1,500萬美元服裝和鞋類貨品中，超過80%來自越南，而且被抽查後，只有13%的貨品獲准輸入。越南相關行業產業組織表示，越南服裝製造商約有一半的材料依賴中國供應。

路透指出，雖然美國對電子業產品的管制更頻繁，特別是針對可能來自新疆的多晶矽太陽能面板，然而實務作業的結果是，被檢查的電子貨品中，只有1%被拒絕輸入。相對地，鞋服類貨品被攔下的比率平均為43%。

UFLPA生效以來，美國海關總共檢查來自一系列國家近3,600批、價值超過10億美元貨品，以確定沒有使用以新疆強迫勞動生產的原料。

德拉瓦大學時裝研究系主任Sheng Lu說，「越南嚴重依賴中國的棉紡織材料，對想要遏制新疆棉是一大風險，因為該省生產的棉花占中國產出比重達90%以上。」 他還表示，越南不太可能大幅降低這種依賴程度，因為當地許多製造商是中國投資人所有。而美國公司也很難迅速找到替代供應商。

本月稍早，負責國際海洋運輸的美國機構聯邦海事委員會發出警告，擔心UFLPA檢查可能導致供應鏈中斷。

鞋服製造業在越南是僅次於農業的第二大雇主，自10月以來已將原先僱用的340萬人削減約3%，該行業第1季出口下滑11.9%，產出較上年同期減少2.3%，導致當地經濟成長放緩。

Nike和愛迪達在全球銷售的每三雙鞋中，就約有一雙是在越南製造的；兩品牌的運動服飾則分別有26%和17%產自越南。Nike在年報的最新更新表示，儘管越南仍是主要製造中心，但已大幅減少下單採購越南的服裝和鞋類。

美國鞋類和服裝行業協會的兩位高層人士則說，新彊棉花禁令到目前為止沒有對越南產生重大影響，並將最近的裁員歸咎於全球需求下降。

越南 新疆 東南亞

上一則

財經簡訊

下一則

日銀刪除利率指引 但少了「鷹派意外」日圓重貶0.7%

延伸閱讀

格林納重返WNBA 籲遭俄拘押美國公民堅強

格林納重返WNBA 籲遭俄拘押美國公民堅強
搶救第一共和銀行 美官員與金融業迫切磋商

搶救第一共和銀行 美官員與金融業迫切磋商
美國中信銀行托倫斯分行 開幕

美國中信銀行托倫斯分行 開幕
跨越陸地與水域 越裔藝術家聯展5/6登場

跨越陸地與水域 越裔藝術家聯展5/6登場

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬