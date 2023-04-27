我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學50年前凶殺案破案 連環殺人狂已78歲

美2阿帕契直升機墜毀阿拉斯加 4人生死不明

英特爾創史上最大單季虧損 但給出樂觀財測 或走出低谷

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾周四公布第1季財報，創史上最大單季虧損，但給樂觀財測，有望走出低谷。（路透）
英特爾周四公布第1季財報，創史上最大單季虧損，但給樂觀財測，有望走出低谷。（路透）

美國最大晶片製造商英特爾周四公布財報時承諾下半年會復甦，讓投資人拋開令人失望的本季獲利預測，股價在盤後交易上漲6%。

該公司預期下半年恢復自由現金流、毛利率將開始擴大。此一樂觀展望有助股價在盤後交易上漲逾6%，扭轉稍早的跌勢。

這家公司對更廣泛的PC產業也描繪出較樂觀的看法，預期今年出貨可達2.7億台，未來增加到每年約3億台。

由於庫存大量積壓、需求疲軟，加上市占率流失，英特爾陷入歷史低谷，不得不投入數十億美元開發新產品技術。投資人對這家晶片製造商能否追上競爭對手抱持懷疑態度，股價去年大跌近50%。雖然2023年開始回升，但執行長基辛格仍須提供具體證據說明公司財務實力改善。這次的業績展望可說是市場期待已久的亮點。

2021年接下執行長一職的基辛格已制定計畫，要以創紀錄速度建廠並開發新生產技術，推動英特爾重返業界領導地位。但該公司面臨PC需求急速下降，在曾擁有技術優勢的資料中心處理器方面也掙扎不已。

短期内，英特爾財務前景仍然黯淡。該公司周四預估，剔除部分項目後，第2季每股虧損4美分。分析師的平均預期為2美分。股價在盤後交易先跌逾2%，稍後走高。周四正常交易時段收紅在每股29.86美元，今年累漲13%。

營收前景略顯光明，第2季銷售預估將介於115億至125億美元間，中值超過分析師平均預期的117億美元。

第2季毛利率預估是37.5%。相較下，分析師預期41%。當英特爾的工廠擁有業界最先進生產設備、產品稱霸伺服器和PC市場時，該公司利潤率經常達逾60%。

至於上季，剔除部分項目後的每股虧損為4美分，營收大減近36%至117億美元。不過，兩者均略優於華爾街預期——每股虧損16美分和營收111億美元。該公司近幾年營收急降，2021年還曾繳出單季營收逾200億美元的成績。

英特爾的客戶運算事業群創造58億美元的營收。優於市場預期的49.5億美元。資料中心營收是37億美元，相較下，市場預期35.1億美元。

營收 股價 分析師

上一則

美元微漲 匯市押Fed下周續升息 日央行今維持寬鬆

延伸閱讀

上路才一年 英特爾將停產挖礦晶片產品Blockscale

上路才一年 英特爾將停產挖礦晶片產品Blockscale
希望德國提高晶片廠補貼？當地官員促英特爾先擴大投資

希望德國提高晶片廠補貼？當地官員促英特爾先擴大投資
財經簡訊

財經簡訊
英特爾三亞辦公室開業 海南業務啟動運作

英特爾三亞辦公室開業 海南業務啟動運作

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話