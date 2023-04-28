我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

「批發蛋價」未來幾周有望跌至1打1元 近兩年新低

車用晶片需求強 意法上季營收旺

編譯劉忠勇／綜合報導
車用需求仍旺，意法半導體上季營收優於預期。(路透)
車用需求仍旺，意法半導體上季營收優於預期。(路透)

意法半導體（STMicroelectronics）第1季營收超出預期，由於汽車製造商和工業客戶的需求不退，這個法國和義大利合資的晶片業者免於遭受半導體業景氣衰退的波及。

意法半導體上季營收較去年同期成長20%，達到42.5億美元，優於彭博調查分析師平均估計的42.1億美元。意法半導體預估本季營收為42.8億美元，也優於分析師所估的42.4億美元。

執行長 Jean-Marc Chery發布新聞稿說：「42.5億美元的營收，反映車用和工業用領域優於預期，抵銷個人電子產品營收較低的影響。」

特斯拉在內客戶的需求帶動了意法半導體車用部門的業績，也從不斷成長的電動車銷售中受益。車用事業是該公司最大的事業。意法半導體1月 已表示，工業部門也是今年另一個關鍵成長領域，因為工廠網路化日益普及，

意法半導體也生產個人電子產品所用的晶片，蘋果是一大客戶。該公司上季已表示，由於來自意法半導體某大客戶的訂單減少，這方面的營收今年預料會比市場下降幅度更大，

意法半導體同業德州儀器周二對最本季營收並不樂觀，可見半導體短期需求不振，但德儀也表示車用市場表現仍然強勁。

營收 晶片 分析師

上一則

德銀 上季獲利攀10年高點

下一則

中鋼企淨利減七成 供給高於消費增長

延伸閱讀

台積電：3奈米強化版明年量產 2奈米2025年量產

台積電：3奈米強化版明年量產 2奈米2025年量產
三星、SK海力士齊聲唱：記憶晶片景氣復甦在望

三星、SK海力士齊聲唱：記憶晶片景氣復甦在望
黑白集／神山在護國 國卻不護神山

黑白集／神山在護國 國卻不護神山
德儀財測悲觀 晶片景氣惡化

德儀財測悲觀 晶片景氣惡化

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬