車用晶片需求強 意法上季營收旺
意法半導體（STMicroelectronics）第1季營收超出預期，由於汽車製造商和工業客戶的需求不退，這個法國和義大利合資的晶片業者免於遭受半導體業景氣衰退的波及。
意法半導體上季營收較去年同期成長20%，達到42.5億美元，優於彭博調查分析師平均估計的42.1億美元。意法半導體預估本季營收為42.8億美元，也優於分析師所估的42.4億美元。
執行長 Jean-Marc Chery發布新聞稿說：「42.5億美元的營收，反映車用和工業用領域優於預期，抵銷個人電子產品營收較低的影響。」
特斯拉在內客戶的需求帶動了意法半導體車用部門的業績，也從不斷成長的電動車銷售中受益。車用事業是該公司最大的事業。意法半導體1月 已表示，工業部門也是今年另一個關鍵成長領域，因為工廠網路化日益普及，
意法半導體也生產個人電子產品所用的晶片，蘋果是一大客戶。該公司上季已表示，由於來自意法半導體某大客戶的訂單減少，這方面的營收今年預料會比市場下降幅度更大，
意法半導體同業德州儀器周二對最本季營收並不樂觀，可見半導體短期需求不振，但德儀也表示車用市場表現仍然強勁。
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