車用晶片需求強 意法上季營收旺

車用需求仍旺，意法半導體上季營收優於預期。(路透)

意法半導體（STMicroelectronics）第1季營收 超出預期，由於汽車製造商和工業客戶的需求不退，這個法國和義大利合資的晶片 業者免於遭受半導體業景氣衰退的波及。

意法半導體上季營收較去年同期成長20%，達到42.5億美元，優於彭博調查分析師 平均估計的42.1億美元。意法半導體預估本季營收為42.8億美元，也優於分析師所估的42.4億美元。

執行長 Jean-Marc Chery發布新聞稿說：「42.5億美元的營收，反映車用和工業用領域優於預期，抵銷個人電子產品營收較低的影響。」

特斯拉在內客戶的需求帶動了意法半導體車用部門的業績，也從不斷成長的電動車銷售中受益。車用事業是該公司最大的事業。意法半導體1月 已表示，工業部門也是今年另一個關鍵成長領域，因為工廠網路化日益普及，

意法半導體也生產個人電子產品所用的晶片，蘋果是一大客戶。該公司上季已表示，由於來自意法半導體某大客戶的訂單減少，這方面的營收今年預料會比市場下降幅度更大，

意法半導體同業德州儀器周二對最本季營收並不樂觀，可見半導體短期需求不振，但德儀也表示車用市場表現仍然強勁。