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德銀 上季獲利攀10年高點

編譯陳律安／綜合報導
德意志銀行上季獲利攀抵十年新高。（路透）
德意志銀行上季獲利攀抵十年新高。（路透）

在3月的銀行業風暴中，曾被點名是「下一個瑞信」的德意志銀行發布上季財報，稅前獲利攀抵十年新高，這是拜利率升高和資產管理事業獲資金流入所賜。

這家德國最大銀行27日公布，第1季稅前獲利年增12%至19億歐元（20.9億美元），英國金融時報（FT）指出這是十年新高，也超越分析師預期的17億歐元；淨利年增9.2%，達到11.6億歐元（12.8億美元），CNBC指這是連續第11季交出淨利，至少是十年來最佳紀錄。上季營收則成長5%至77億歐元。普通股權益第一類資本比率也增加0.2個百分點至13.6%，該比率為衡量銀行資產負債表體質的重要指標。

上季企業銀行業務的獲利勁增35%，抵銷了在交易減少之際、投銀獲利縮減19%的影響，零售銀行部門的獲利則成長10%。

儘管獲利躍增，德銀已加速削減成本，27日並表示把撙節的目標提高25%至25億歐元，並表示將裁減800名高級員工。

在上月銀行業風暴最危急的時刻，德銀股價崩跌，情況也很危急，一度被稱為下一個瑞信。

德銀財務長馮莫爾特克如今證實，當時德銀確實遭受投機性攻擊；3月24日當天，股價挫跌達15%，但他並未說明德銀對此的看法，例如這是否為蓄意攻擊，或誰是幕後主使者。

德銀27日股價開高後震盪，一度挫跌逾3%，但之後又翻紅。摩根大通分析師阿布侯賽因表示，這份財報憂喜參半，「充其量只能說還過得去」，原因是德銀企銀業務的業績報喜，但投銀和私人銀行的業務下滑。經濟成長放緩、通膨居高不下、俄烏戰未息、加上法規趨嚴，都是德銀的隱憂。

股價 風暴 分析師

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