新加坡再出手打房 調高房地產稅

新加坡宣布調高房地產稅，著重於使購買第二戶住房者和外國買家付出更高的成本。(路透)

新加坡 26日晚間突然宣布調高房地產稅，著重於使購買第二戶住房者和外國買家付出更高成本，藉此為炙熱的房地產市場降溫。近年來各國富裕人士大量移居新加坡，不斷加重當地居民的購屋壓力。

新加坡政府公告，27日起購買第二戶住宅的買家和購買私人住宅的外國人，印花稅稅率將提高，其中，購買任何房屋的外國人士，印花稅稅率從30%提高一倍至60%。

房仲業者Savills表示，如此一來在新加坡置產的外國買家，稅負將遠高於香港 、倫敦或紐約這些國際大城市，而這對香港房市較有利。

針對購買第二戶住房的星國公民，政府把「額外買家印花稅」從17%上調至20%，公民購買第三戶或以上住房，印花稅率從25%調高至30%；永久居民購買第二戶和第二戶以上房產的額外買家印花稅調高5個百分點，分別達到30%和35%。

在過去兩年中，新加坡政府已經推出兩輪讓房市降溫的措施，包括在2021年12月上調印花稅稅率，並於2022年9月緊縮房貸限制。根據政府公告，雖然這些措施確實產生「緩和效應」，但上季數據顯示，在強勁需求推動下，房價 再度出現加速上漲跡象。

當局表示：「本國人購買自住房的需求尤其強勁，而且本地和外國投資者對住宅地產市場的興趣也再度升溫」，「如果不加以控制，房價走勢可能會超出經濟基本面，導致房價相對於收入出現持續上漲的風險。」